Опозорившийся Панин поплатился за дебош в Таллине: вот как наказали актера

Недавно Алексей Панин шокировал эстонцев своим поведением. Актер изрядно выпил, после чего начал ломиться в чужие квартиры ночью, думая, что пришел в свой отель. Потом он бил посуду, которую откуда-то принес, а еще – опорожнил кишечник возле какого-то дома. Поэтому вскоре опальный артист оказался в отделении полиции, а потом – в вытрезвителе.

Публика полагала, что Панина, устроившего дебош, депортируют в Россию, но этого не произошло. Алексей лишь извинился за свое поведение. Также он признался, что его повеселило общественное внимание к его поступкам. Однако наказание за свое одиозное поведение актер все-таки понес.

Сегодня стало известно, что Панин лишился работы в Эстонии. Его комедийный спектакль “Скамейка” в таллинском Центре русской культуры отменен. Причина – слишком медленная продажа билетов. Очевидно, эстонцы не хотят идти на спектакль со скандальным актером.

Публика безразлична к Алексею Панину как актеру, что является для него наказанием. Хотя он, судя по недавнему заявлению, этого не признает. Он винит в отмене спектакля организаторов, которые якобы не смогли должным образом отрекламировать постановку. В пример он привел израильских прокатчиков, благодаря которым он отыграл пять спектаклей на Земле обетованной.