У ученых нет уверенности, что мумии инопланетян подлинные

Мексиканские ученые из Института антропологии и истории Мексики выразили сомнения в подлинности мумий инопланетян, которые ранее были представлены как доказательство посещения Земли инопланетными цивилизациями. Они провели обширные исследования и пришли к выводу, что мумии являются обычными человеческими останками, а не инопланетными существами.

Ученые провели сравнительный анализ ДНК мумий с образцами ДНК человека и не обнаружили никаких генетических отличий. Они также отметили, что форма и структура костей соответствуют типичным человеческим остаткам.

Это открытие вызвало недоверие к исследованиям, проведенным ранее, которые признавали эти мумии инопланетянами. Ученые предположили, что они могли быть созданы как подделка или что при анализе ошиблись.

Однако, некоторые приверженцы идей о визитах инопланетных цивилизаций на Землю продолжают поддерживать свою точку зрения и требуют дальнейших исследований, чтобы полностью разрешить данную проблему. Пока что официально признанные результаты исследования указывают на то, что мумии – это обычные человеческие останки.