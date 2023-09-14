 

У ученых нет уверенности, что мумии инопланетян подлинные

14.09.2023, 16:20, Разное
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Мексиканские ученые из Института антропологии и истории Мексики выразили сомнения в подлинности мумий инопланетян, которые ранее были представлены как доказательство посещения Земли инопланетными цивилизациями. Они провели обширные исследования и пришли к выводу, что мумии являются обычными человеческими останками, а не инопланетными существами.

Ученые провели сравнительный анализ ДНК мумий с образцами ДНК человека и не обнаружили никаких генетических отличий. Они также отметили, что форма и структура костей соответствуют типичным человеческим остаткам.

Это открытие вызвало недоверие к исследованиям, проведенным ранее, которые признавали эти мумии инопланетянами. Ученые предположили, что они могли быть созданы как подделка или что при анализе ошиблись.

Однако, некоторые приверженцы идей о визитах инопланетных цивилизаций на Землю продолжают поддерживать свою точку зрения и требуют дальнейших исследований, чтобы полностью разрешить данную проблему. Пока что официально признанные результаты исследования указывают на то, что мумии – это обычные человеческие останки.


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