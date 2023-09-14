В рамках года перекрёстной дружбы российские дети отдохнут в Северной Корее

В ходе визита северокорейской делегации во Владивосток был подписан документ о проведении года перекрёстной дружбы.

Из его текста следует, что в 2024 году российские дети и их сверстники из КНДР смогут взаимно обогатиться, отдохнув в крымском лагере «Артек» и корейском «Насоне». И это будет первый в истории «Артека» заезд детей из Северной Кореи, в то же время дети из РФ станут первыми иностранными гостями «Насона».

– Моя северокорейская коллега с тройным именем говорит, что в их замечательной стране наслышаны об Артеке и всегда мечтали побывать там, теперь у них появится такая возможность, – заявила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева. – Наши ребята получат уникальную возможность побывать в экзотической стране. Кстати, там тоже есть море.

О программе будущего отдыха российских детей в КНДР рассказала министр семьи и молодёжи Чун Ён Пак.

– Русские ребята смогут не только подышать свежим воздухом, попеть и поплясать, но и помогут нам собрать урожай женьшеня, посетят рыболовную артель и научатся полезным профессиям, – подчеркнула корейская чиновница.

В пресс-релизе отмечается, что все российские дети, планировавшие отдохнуть в Крыму, будут автоматически перенаправлены в Северную Корею.

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