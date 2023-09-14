Скандалы: Феномен «знающего»

В сети телефонных мошенников стали попадать юристы и чиновники

Чиновницу из московской префектуры развели на 9 миллионов рублей мошенники в телеграмме. Женщина не смогла отказать своему «начальнику» в выполнении особого поручения спецслужб. Чиновницу из префектуры ЮВАО Москвы убедили набрать кредитов на 9 миллионов рублей и скинуть их на «безопасные счета» ФСБ.

Валентина А. возглавляет в московской префектуре правовое управление! Проблемы у нее начались после получения сообщения в telegram от якобы своего начальника — «префекта Андрея Цыбина», сообщает Baza.

Тот попросил подчиненную его не подвести, не задавать лишних вопросов и не пропустить звонок от его знакомого — некоего Павла Андреевича.

О чём речь, чиновница уточнить не успела, а «Павел Андреевич» и правда набрал сразу после сообщения от «начальника».

«Подопечный префекта» сообщил: по закрытой линии на него вышли сотрудники ФСБ и теперь они хотят переговорить с чиновницей.

Магическая аббревиатура сделала своё дело: Валентина, ничего не подозревая и с полной отдачей продолжила разговор теперь уже с «представителей спецслужбы Николаем Корюновым».

Он продиктовал реальный номер паспорта чиновницы. Далее последовала классическая история о том, что мошенники прямо сейчас сговорились с сотрудниками банка и оформляют на чиновницу кредиты, чтобы перевести их преступнику, находящемуся в розыске.

«Корюнов» попросил женщину помочь поймать преступников методом внедрения. Чиновница согласилась.

Всё это происходило в Телеграме.

Вскоре Валентине позвонил уже сотрудник «Банка России».

Он пообещал «сопровождать все действия» Валентины в банках и даже прислал к её дому такси, которое развозило ее по нужным отделениям.

От женщины требовалось оформить кредиты на 9,5 миллионов рублей и снять ещё 1,3 миллиона из своих накоплений.

После этого чиновница по инструкции «куратора» купила телефон на андроиде и перевела все деньги на «безопасные счета».

Когда дело было сделано, Валентине снова позвонили. На этот раз ей сообщили, что еще одни мошенники пытаются завладеть документами на ее квартиру.

Тут-то Валентина и пришла в себя — осознала, что уже стала жертвой мошенников.

Почему в сети «телефонных майоров ФСБ» стали попадать целые главы правовых департаментов госструктур?

Своим мнением поделился юрист, экс-начальник ОМВД России по Алтуфьевскому району г. Москвы Марат Даянов.

— Посмотрим на структуру Префектуры ЮВАО. Видим, что от префекта главу правового управления на самом деле отделяет, как минимум, два-три начальника: есть зампрефект Ершов, у которого в свою очередь есть еще два зама. То есть понимаете, как устроено: уровень должности Валентины Астапенко не позволяет ей в случае чего идти и взаимодействовать с префектом напрямую. Он для нее как Господь Бог: о его существовании подчиненная догадывается, но вряд ли видела вживую. Понятно, что к внезапно свалившемуся личному поручению от САМОГО ПРЕФЕКТА она действительно бы отнеслась с большим трепетом.

Второе — это сугубо мое мнение: после 2012 года и Болотной площади, которая возникла, как казалось высшему руководству, из-за излишнего развития среднего класса, систему госуправления пересмотрели, появилась технология «управляемая бедность».

Любое указание сверху теперь воспринимается исключительно как руководство к немедленному действию, и всегда в этой цепи присутствует надежда, что рвение будет оценено и за ним последуют разного пода преференции: карьерный рост, премии, служебные квартиры. На самом деле такой каркас взаимодействия — одна из форм взяточничества. Любое поручение высшего начальства должно быть исполнено, слепое поклонение, без оглядки на правовые последствия.

Во власти, кстати, знают о подобного рода рисках, основанных на коррупциогенных факторах в чиновничьих структурах. Ну, не зря же Роскомнадзор не рекомендует обсуждать служебные дела в мессенджерах. А за пересылку в них же служебной документации с недавних пор вообще-то введена административная ответственность!

Где вообще видано, чтоб префект обращался к своему штатному юристу по мессенджеру? Но слепое поклонение в надежде на преференции затмевают разум.

Оригинал материала: “Новые Известия”