ФАС начала расследование по поводу Estel

Федеральная антимонопольная служба РФ начала расследование в отношении компании “Юникосметик”, владеющей брендом Estel. Об этом пишет ТАСС.

Исследование проводится в рамках проверки на предмет нарушений в законодательстве о конкуренции по жалобе ООО “ИФБ”, которая обвиняет “Юникосметик” в недобросовестной деятельности.

С начала 2017 года обе компании активно продвигали продукцию под названием Blond Bar.

12 сентября управление ФАС по Удмуртии начало расследование нарушений антимонопольного законодательства в контексте аукциона на право использования нефтяного участка Южно-Костоватовский. Согласно данным ведомства, цена за небольшой участок с незначительными запасами выросла на более чем 1000% – с 628,1 тыс. рублей до 693,2 млн рублей. ФАС предполагает, что на аукционе боролись два картеля компаний, которые стремились ограничить конкуренцию для установления монопольно высокой цены на углеводородное сырье.