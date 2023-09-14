 

ФАС начала расследование по поводу Estel

14.09.2023, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Федеральная антимонопольная служба РФ начала расследование в отношении компании “Юникосметик”, владеющей брендом Estel. Об этом пишет ТАСС.

Исследование проводится в рамках проверки на предмет нарушений в законодательстве о конкуренции по жалобе ООО “ИФБ”, которая обвиняет “Юникосметик” в недобросовестной деятельности.

С начала 2017 года обе компании активно продвигали продукцию под названием Blond Bar.

12 сентября управление ФАС по Удмуртии начало расследование нарушений антимонопольного законодательства в контексте аукциона на право использования нефтяного участка Южно-Костоватовский. Согласно данным ведомства, цена за небольшой участок с незначительными запасами выросла на более чем 1000% – с 628,1 тыс. рублей до 693,2 млн рублей. ФАС предполагает, что на аукционе боролись два картеля компаний, которые стремились ограничить конкуренцию для установления монопольно высокой цены на углеводородное сырье.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Суровикин в Алжире

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

15.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы разработки и направления применения БПЛА

15.09 / Самарский университет разработал подводного робота-окуня для экологического мониторинга

15.09 / Мнение: День Борщевика, или кого штрафовать за борщевик

15.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Кич Чен Ын попал на Миротворец

15.09 / Банк России готов ужесточить макропруденциальные надбавки для стабилизации рынка жилья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика