 

“Виторган так похудел”: счастливая Собчак показала любовь своей жизни в важный день

14.09.2023, 15:15, Новости дня
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Ксеня Собчак вышла к подписчикам с радостной для нее новостью: четыре года она уже состоит в счастливом в браке с Константином Богомоловым. 13 сентября пара отметила очередную годовщину свадьбы. Счастливая журналистка показала подписчикам любовь своей жизни в этот важный день.

Однако один из пользователей Сети то ли запутался в ухажерах Ксении Анатольевны, то ли намеренно, ради шутки, написал комментарий: “Виторган так похудел – красавчик”. Многие оценили юмор.

Напоминаем, Максим Виторган – бывший муж Ксении Собчак, с которым она развелась в 2019 году. Причиной звезда называла расхождение в жизненных взглядах. Супруги больше не хотели одного и того же, из-за этого были несчастны.

Зато с Богомоловым проблем с пониманием и взглядами в браке, видимо, нет. Ведь Собчак благодарит супруга в посте под фото за счастье в их отношениях: “Спасибо, что делаешь меня очень счастливой”.

Несмотря на путаницу с мужьями Собчак, большинство подписчиков все равно написали положительные комментарии, поздравив Ксению Анатольевну: “Вы шикарная пара”, “поздравляю, любите друг друга”, “Пусть “лав” только крепчает”,

Ранее “Дни.ру” писали, что Собчак высмеяла Боню после пластической операции, сравнив ее со свинкой Пеппой.


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