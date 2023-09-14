Глазурь чайной чашки влияет на пользу чая

Японские ученые обнаружили, что польза чая зависит от материала, из которого изготовлена чашка. Исследования показали, что глазурь, которой она покрыта, может влиять на качество и количество антиоксидантов, которые попадают в организм.

В ходе исследования ученые сравнили два вида чая – зеленый и черный – и обнаружили, что зеленый содержит больше антиоксидантов, чем черный. Однако, когда чай пили из чашек с разной глазурью, результаты менялись.

Когда чай пили из фарфоровых чашек без глазури, содержание антиоксидантов было самым высоким. Когда чай пили из керамических чашек с глазурью, содержание антиоксидантов снижалось.

Это открытие может иметь важное значение для здоровья, поскольку антиоксиданты помогают защитить организм от различных заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания.