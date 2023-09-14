Глазурь чайной чашки влияет на пользу чая
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Японские ученые обнаружили, что польза чая зависит от материала, из которого изготовлена чашка. Исследования показали, что глазурь, которой она покрыта, может влиять на качество и количество антиоксидантов, которые попадают в организм.
В ходе исследования ученые сравнили два вида чая – зеленый и черный – и обнаружили, что зеленый содержит больше антиоксидантов, чем черный. Однако, когда чай пили из чашек с разной глазурью, результаты менялись.
Когда чай пили из фарфоровых чашек без глазури, содержание антиоксидантов было самым высоким. Когда чай пили из керамических чашек с глазурью, содержание антиоксидантов снижалось.
Это открытие может иметь важное значение для здоровья, поскольку антиоксиданты помогают защитить организм от различных заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания.
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