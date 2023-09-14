Скандалы: Второй в Лондоне

Состояние основателя «ФосАгро» Андрея Гурьева выросло на треть после начала СВО, чем владеет миллиардер и его семья

О суперяхте Alfa Nero, которую дочь бизнесмена Юлия Гурьева-Мотлохова отбила у экс-директора Google Эрика Шмидта, «БВ» уже подробно писал. Яхта с вертолетной площадкой, бассейном и открытым джакузи – не единственный семейный актив миллиардера. В 2015 году журнал New Yorker утверждал, что Гурьевы купили резиденцию вторую по размеру после Букингемского дворца. Резиденция Witanhurst – это второй по величине жилой дом в Лондоне после Букингемского дворца.

Уитэнхерст расположен в районе Хайгейт на севере Лондона и является одним из крупнейших частных домов в Великобритании. В трехэтажном доме площадью около 3700 квадратных метров, выстроенном в георгианском стиле, насчитывается 90 комнат (из которых 25 – спальни, а 12 – ванные, а также бальный зал).

История дворца насчитывает свыше 100 лет. В нём устраивались потрясающие балы, которые привлекали, в том числе, и королевских особ. В том числе, в 1951 году – Елизавету, будущую королеву Англии.

Начиная с 70-х гг. прошлого века в здании никто не жил, и оно пришло в некоторый упадок. В 2008 году имение действительно было продано за 50 млн фунтов (свыше 75 млн долларов) некоей фирме, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Как удалось выяснить изданию New Yorker, Safran Holdings Limited связана с 33-летним Алексеем Мотлоховым — сыном акционера «Фосагро» и бывшего заместителя губернатора Мурманской области Владимира Мотлохова. В 2012 году Мотлохов женился на Юлии Гурьевой и стал зятем бенефициара «Фосгаро».

Источники еженедельника утверждают, что в 2008 году Гурьев вместе с женой и сыном прибыл осматривать и Witanhurst и трехуровневые апартаменты на Темзе, которые впоследствии были куплены за £7 млн офшорной Flagstaff Investments Group Limited, зарегистрированной по тому же адресу, что и Safran Holdings Limited Мотлохова.

«Под недвижимостью была выстроена «подземная деревня», в том числе 20-метровый бассейн, кинотеатр, массажные комнаты, сауна, тренажерный зал, квартиры прислуги и парковка на 25 автомобилей», – информирует Times. В 2013 году, выяснила газета, было получено разрешение на строительство еще одного уровня подвала. По оценкам агентов по недвижимости, стоимость Witanhurst сейчас – 300-450 млн фунтов стерлингов.

Пресс-служба компании не отрицает, что особняк – семейный актив. «Андрей Гурьев не является владельцем особняка, но является бенефициаром компании, которой принадлежит здание. Всегда предполагалось, что этим особняком будет пользоваться вся семья», — указывает Life.

сведениям газеты The Guardian, семье Андрея Гурьева принадлежит ещё пятиэтажный пентхаус в самом высоком жилом небоскрёбе Великобритании — лондонском St. George Wharf. Площадь «квартирки» — 2100 «квадратов»: это в 24 раза больше стандартного британского дома. Стоимость — около 51 млн фунтов стерлингов. По некоторым данным, лондонскую недвижимость сейчас занимают дочь с зятем и внуки миллиардера. А сам он якобы, живёт на Рублёвке, предполагает Life.

Сам олигарх зарегистрирован в трёшке скромного панельного дома на севере Москвы, пишет издание. Его супруга Евгения Гурьева через компанию «Дэфилд эстейт» владеет квартирой на 844 кв. метра в знаменитом элитном ЖК «Коперник» на улице Большая Якиманка. Соседняя квартира на 658 «квадратов» тоже может принадлежать семье миллиардера.

«Премиальный жилой комплекс «Коперник» расположен в шаговой доступности от парка искусств «Музеон» со стороны набережной Москвы-реки. Фасад облицован натуральным камнем. Изнутри всё отделано керамогранитом, мрамором, ценными породами дерева и украшено венецианской штукатуркой с лепниной. На территории ресторан, кафе, фитнес-клуб, спортзал и спа-салон», говорится в описании ЖК на риелторских сайтах.

Еще на одну фирму Евгении Гурьевой — «Поларус эстейт» — оформлены апартаменты на 254 кв. метра в клубном доме «Альбер» в Молочном переулке. Это в шаговой доступности до парка Горького и храма Христа Спасителя. Стоимость апартаментов может составлять до полумиллиарда рублей.

Наконец, в нулевые годы семья Андрея Гурьева купила свыше полутора гектаров земли в посёлке Барвиха. Судя по кадастровой карте, сейчас на этой территории просматривается настоящий дворец. Цена этого поместья может превышать 1,5 млрд рублей.

После начала больше всех разбогатели отечественные производители удобрений. Так, сразу на 4,2 млрд долларов – до 11,5 млрд, прирос капитал семьи Андрея Гурьева, основателя группы «ФосАгро» и номера 15 российского рейтинга Forbes. Холдинг «ФосАгро» выпускает свыше 50 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия. Основные бенефициары — члены семьи Андрея Гурьева, в их собственности – через трасты или напрямую, находится 48,48% акций. В период с мая 2022-го по июль 2023-го компания выплатила дивиденды на общую сумму более 236 млрд рублей. Из них свыше 115 млрд могло прийтись на пакет акций, принадлежащий Гурьевым. Напомним, что один из активов Гурьевых находится в Балаково – это филиал АО «Апатит», выпускающий более 2,3 млн тонн удобрений и кормовых фосфатов в год.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”