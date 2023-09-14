«РТК-Солар»: за неделю появились десятки сайтов для обмана покупателей iPhone 15

В течение последних семи дней в российском сегменте интернета появилось более сорока мошеннических веб-ресурсов, которые подражают официальным онлайн-магазинам крупных российских ритейлеров, специализирующихся на электронике и бытовой технике. Эту информацию рассказал Александр Вураско, эксперт из центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, который входит в состав “Ростелекома”. Главной целью этих мошеннических сайтов является обман россиян, намеревающихся приобрести iPhone 15.

“Схема их функционирования давно опробована. Несмотря на то, что в настоящее время на этих веб-ресурсах не было замечено случаев продажи iPhone 15, в скором времени они, без сомнения, появятся. Мы можем утверждать это, исходя из опыта и изучения деятельности злоумышленников в связи с выпуском новых продуктов от Apple за последние 5 лет”, – подчеркнул Вураско.

Эксперт также уточнил, что злоумышленники будут привлекать россиян на свои сайты, мотивируя их сделать “покупку” благодаря крупным скидкам, розыгрышам и другим специальным предложениям. Ссылки на подобные ресурсы будут распространяться через социальные сети, мессенджеры и электронную почту. Согласно Вураско, такие сайты представляют собой реальную угрозу не только для денег, но и для аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, поскольку мошенники активно интегрируют фейковые формы авторизации через популярные онлайн-сервисы, такие как Telegram.