 

«РТК-Солар»: за неделю появились десятки сайтов для обмана покупателей iPhone 15

14.09.2023, 14:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В течение последних семи дней в российском сегменте интернета появилось более сорока мошеннических веб-ресурсов, которые подражают официальным онлайн-магазинам крупных российских ритейлеров, специализирующихся на электронике и бытовой технике. Эту информацию рассказал Александр Вураско, эксперт из центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, который входит в состав “Ростелекома”. Главной целью этих мошеннических сайтов является обман россиян, намеревающихся приобрести iPhone 15.

“Схема их функционирования давно опробована. Несмотря на то, что в настоящее время на этих веб-ресурсах не было замечено случаев продажи iPhone 15, в скором времени они, без сомнения, появятся. Мы можем утверждать это, исходя из опыта и изучения деятельности злоумышленников в связи с выпуском новых продуктов от Apple за последние 5 лет”, – подчеркнул Вураско.

Эксперт также уточнил, что злоумышленники будут привлекать россиян на свои сайты, мотивируя их сделать “покупку” благодаря крупным скидкам, розыгрышам и другим специальным предложениям. Ссылки на подобные ресурсы будут распространяться через социальные сети, мессенджеры и электронную почту. Согласно Вураско, такие сайты представляют собой реальную угрозу не только для денег, но и для аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, поскольку мошенники активно интегрируют фейковые формы авторизации через популярные онлайн-сервисы, такие как Telegram.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Суровикин в Алжире

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

15.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы разработки и направления применения БПЛА

15.09 / Самарский университет разработал подводного робота-окуня для экологического мониторинга

15.09 / Мнение: День Борщевика, или кого штрафовать за борщевик

15.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Кич Чен Ын попал на Миротворец

15.09 / Банк России готов ужесточить макропруденциальные надбавки для стабилизации рынка жилья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика