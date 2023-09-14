 

“Хочу сдаться”: бывшая жена Гуфа пожаловалась на проблемы со здоровьем

14.09.2023, 14:00, Разное
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Бывшая жена популярного рэпера активно общается со своей аудиторией в социальных сетях. Поклонники любят Айзу за открытость и честность по отношению к своим подписчикам. На днях девушка пожаловалась на проблемы со здоровьем.

По словам Айзы, у нее сейчас непростой период. Каждый день ее одолевает дикое желание сдаться, но она находит в себе силы продолжать работать. Усталость связана с вечными болезнями, а также с грязью, которая окружает ведущую. Кроме того, она рассказала, что ее беспокоят гланды, поврежденные от многочисленных ангин в детстве.

“Я каждый день хочу сдаться! Хочу кричать от усталости! Ныть от грязи вокруг! От своих вечных болезней! Плюс у меня раздолбанные гланды тысячами ангин с самого детства”, – рассказала Пятому каналу звезда.

Правда, несмотря на проблемы с иммунной системой и дикой усталостью, Айза не планирует сдаваться. Она пообещала, что достроит свой дом и построит жилье своим родителям с видом на океан. К слову, как призналась знаменитость, семья сильно поддерживает ее в это непростое время. На днях ей позвонил отец.

“Не сдавайся, малыш!”, – ласково обратился к девушке папа.


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