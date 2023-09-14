Новый прорыв в области кровоснабжения головного мозга

Американские медики достигли значительного прорыва в исследовании кровоснабжения мозга. Их исследование поможет лучше понять, как он получает кровь и кислород, а также как эти процессы изменяются при различных заболеваниях, таких как инсульт или болезнь Альцгеймера.

Они использовали новейшие методы обработки изображений, чтобы точно измерить движение крови в капиллярах мозга. Это позволило им обнаружить небольшие изменения в кровотоке, которые ранее не были видны.

Этот прорыв открывает новые возможности для лечения пациентов с заболеваниями мозга, так как медики смогут более точно диагностировать проблемы с кровоснабжением и разработать индивидуальные подходы к лечению.

Кроме того, это исследование проводит основу для дальнейших исследований в области неврологии и может помочь в разработке новых лекарственных препаратов или методов лечения.