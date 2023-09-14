 

Госдума согласилась с 2026 года увеличить индексацию пенсий для ветеранов гражданской войны в Испании

14.09.2023, 13:33, Разное
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Очередной шаг в сторону построения социального народно-демократического государства сегодня был закреплён решением финансового комитета Госдумы: парламентарии концептуально согласились с необходимостью увеличить индексацию пенсий для ветеранов гражданской войны в Испании (1936-1939).

Соответствующий законопроект поручено разработать межфракционной группе из 12 депутатов. Установлен жёсткий дедлайн: не позднее 1 июня 2024 года. Если сроки подачи и рассмотрения документа будут соблюдены, уже с 1 января 2026 года пожилые россияне, выполнявшие интернациональный долг в Испании, смогут рассчитывать на прибавку к пенсионным выплатам в размере до 4%.

Ранее министерство социальной защиты сделало другой важный шаг, чтобы поддержать эту группу населения: оно рекомендовало регионам рассмотреть возможность обеспечения льготного (бесплатного или со скидкой) проезда для бывших советских военных специалистов, сражавшихся с режимом Франко. В ведомстве, впрочем, подчеркнули, что те, кто был репрессирован по возвращении в СССР, в список льготников включаться не должны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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