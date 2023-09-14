Рупор кремлевской пропаганды: Путин посетит Северную Корею

Товарищ Ким Чен Ын во время поездки по России пригласил Путина посетить с государственным визитом КНДР. Путин согласился приехать в Пхеньян.

Ну а пока Ким Чен Ына возят по оборонным предприятиям в регионе. В рамках расширения оборонного сотрудничества.

На Украине и в американской прессе закатили истерику, что Ким Чен Ын уже 1,5 месяца поставляет России большие партии артиллерийских боеприпасов. Как раз с отсчетом от визата Шойгу в Пхеньян.

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