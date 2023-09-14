Скандалы: Новая версия крушения «Луны-25»: программисты проглядели элементарную ошибку

Работа госкомиссии по выяснению причин аварии в космосе близка к завершению

В жесткой посадке «Луны-25», по всей видимости, оказался виновен всем нам известный русский авось, закравшийся на этот раз в программное обеспечение. Работа госкомиссии по расследованию причин неудачи с нашей межпланетной станцией подходит к концу. «МК» стали известны некоторые ее детали

Напомню, что запланированной на 21 августа мягкой посадки «Луны-25» не случилось, – вместо этого аппарат жестко приземлился, а попросту — разбился о Луну на два дня раньше – 19 августа. Он покоится сейчас в кратере Понтекулан G в Южном полушарии земного спутника.

По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, который дал интервью журналистам спустя несколько дней после аварии, нештатная «посадка» произошла из-за того, что «Луна-25» вовремя не затормозила при формировании своей предпосадочной эллиптической орбиты — двигатель, которому был дан импульс на снижение, продолжал работать больше отведенного времени. В результате вместо того, чтобы с круговой орбиты перейти на эллиптическую с периселением (лунным перигеем) 18 километров и апоселением 100 км, «Луна-25» перешла на так называемую «незамкнутую орбиту снижения» и попросту упала на Луну.

Дальше пошло разбирательство в причинах нештатного времени работы двигателя, не «пожелавшего» вовремя выключиться. Одной из основных ряд специалистов считал некорректную работу инерциального блока «БИУС-Л» (Блока измерения угловых скоростей) разработки специалистов НПЦ автоматики и приборостроения им. Пилюгина. Именно блок «БИУС-Л» должен был, согласно программе, выдавать информацию со своих акселерометров о торможении Бортовой цифровой вычислительной машине (БЦВМ), которая управляла работой двигателя. По данным РИА-Новости, «БИУС-Л» делали в сжатые сроки вместо импортной, на 100 процентов из российских комплектующих, к тому же система не была обкатана в космосе, что и могло послужить причиной аварии.

Теперь, после более тщательного «разбора полета», специалистам открывается другая картина: скорей всего, пилюгинцы все сделали правильно — их «БИУС-Л» был исправен. Согласно протоколу, при подлете «Луны-25» к земному спутнику их система ждала команду от программистов на включение акселерометров. Программисты эту команду подали (это было видно по циклограмме), то есть, по сути, тоже все сделали правильно, за исключением одного… Их программное обеспечение не проанализировало ответную реакцию «БИУСа-Л», по сути, просто не убедилось, что блок измерения угловых скоростей запущен в работу.

– Всем, кто связан с написанием софта, понятно, что при подаче команды надо обязательно проверить, прошла она или нет, – комментирует ситуацию один из сотрудников отрасли. – Это правило как «Отче наш» для программистов, потому что помешать прохождению может что угодно: ошибка цифрового сигнала, случайная помеха проскочила… Продублировать команду можно было тут же, и все, скорей всего, сработало бы как надо.

В общем, по имеющейся на сегодняшний день информации, картина выглядит так: «БИУС-Л», не получив команды, не включился в правильный режим, не передавал правильную информацию в БЦВМ, а она не передала сигнал двигателю на своевременное отключение. Окончательный результат работы госкомиссии ожидается в конце сентября.

Наталья Веденеева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”