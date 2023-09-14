Международная конференция Сбера по ИИ пройдет с 22 по 24 ноября

Восьмая международная конференция по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению AI Journey 2023, организованная Сбером, запланирована на 22-24 ноября. Мероприятие соберет ведущих экспертов из РФ и других стран. Как пояснила пресс-служба банка, конференция будет посвящена последним разработкам в области ИИ, его роли в государственных инициативах и развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи.

AI Journey предложит участникам презентации и выступления экспертов в рамках трех тематических треков – наука, бизнес и общество. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что искусственный интеллект дарит человеку невероятные возможности, позволяет раскрывать новые таланты и совершать великие открытия. Он также пригласил всех, кому интересна эта тема, принять участие в AI Journey.

На мероприятии также будут объявлены результаты открытого отбора научных статей AI Journey Science и международных онлайн-соревнований по искусственному интеллекту – AI Challenge и AIJ Contest.