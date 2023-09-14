 

Собянин: До конца сентября начнется заселение 10 новостроек по реновации

14.09.2023, 12:45, Новости дня
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Переселение жителей этих домов пройдет быстрее, чем планировалось. Здания вошли во второй и третий этапы программы реновации, поэтому их должны были расселять не ранее 2025 года.

“Но мы смогли ускорить строительство, и москвичи переедут или уже получили комфортное жильë гораздо раньше”, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что с начала года подобрано 27 территорий для возведения новостроек. В эксплуатацию ввели 36 домов.

По словам Собянина, в текущем году расселили 148 домов. Новоселье справили более 26 тысяч человек.

Мэр отметил, что до конца сентября под заселение передадут 10 новостроек. Жилье в них получат более семи тысяч человек.

Собянин ранее сообщил, что в августе переселение по программе реновации начали 3,7 тысячи москвичей. Больше всего новоселов проживает в Юго-Восточном, Южном и Новомосковском административном округах.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. За это время новоселье справили более 103 тысяч человек. Москвичи переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни.


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