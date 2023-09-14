С 30 сентября Волжский мост снова перекроют на четверо суток

Полное перекрытие произойдет в ночь на субботу, с 29 на 30 сентября.

Откроется движение в 5 часов в среду, 4 октября. На время перекрытия будут изменено расписание и маршруты движения общественного транспорта в заволжском направлении и в районе Соборной площади, открыта перехватывающая парковка на Арефинском тракте.

Полное плановое перекрытие – третье с начала ремонтных работ на Волжском мосту. В этот раз подрядная организация «ЕКС» будет заливать бетон на пролетных строениях №№5 и 6. Остановка движения по мосту нужна для набора прочности материалом.

– Полное перекрытие требуется, чтобы устранить нагрузку на бетон во избежание появления микротрещин, которые опасны для мостового бетона и впоследствии могут привести к его разрушению, – рассказал Владимир Бердников, начальник управления строительства администрации города Рыбинска.

На пролетных строениях, где процесс заливки бетона уже прошел, идет нанесение гидроизоляционного слоя, далее подрядчик готов приступить к укладке первого слоя асфальта.

Это не последнее перекрытие, которое ждет автомобилистов в этом году. Следующее планируется в конце ноября. Подрядная организация будет выполнять бетонирование самого сложного участка – пролетного строения №7. Ноябрьские температуры не помещают проводить процесс заливки бетона. Подрядчик будет использовать тепловые укрытия – тепляки, в которых температура будут поддерживать тепловыми пушками.