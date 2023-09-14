 

Депутат Горелкин заявил, что позицию по работе WhatsApp в РФ могут пересмотреть

14.09.2023, 10:25, Разное
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Первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил о возможности пересмотра официальной позиции РФ относительно мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Эту инициативу политик озвучил в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что “Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена”.

13 сентября стало известно, что WhatsApp запустил функцию создания каналов в мессенджере в более чем 150 странах. В официальном блоге было объявлено, что в ближайшие месяцы возможность создавать каналы станет доступной для всех пользователей.

Кроме того, компания Meta планирует внедрить в WhatsApp функцию прямой пересылки сообщений в другие мессенджеры, такие как Telegram. Эта опция, названная “Сторонние чаты”, предполагает кроссплатформенную отправку зашифрованных сообщений с использованием встроенных инструментов мессенджера.


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