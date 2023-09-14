 

“Что с лицом?” – изменившийся до неузнаваемости Ургант испугал россиян

14.09.2023, 10:15, Разное
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Недавнее преображение телеведущего Ивана Урганта повергло подписчиков в шок. После того, как он опубликовал в соцсети новое фото, на котором предстал чисто выбритым, многие не узнали кумира. Более того, изменившийся до неузнаваемости Ургант испугал некоторых россиян и вызвал сочувствие.

Хоть и сам Ургант остался доволен своим новым образом, раз решил опубликовать фото в соцсетях, не все разделили его мнение. Многие увидели его трансформацию далеко не в положительном свете.

Испуганные подписчики отметили, что Ургант значительно похудел и стал более зрелым. Некоторые охарактеризовали его новый облик, как “унылый” и выразили сочувствие. Один из подписчиков и вовсе с испугом написал, что не узнал телеведущего. Многие стали сравнивать нынешний внешний вид Урганта с его внешностью на предыдущем изображении (там еще с бородой) в аккаунте телеведущего, отметив, что тот стал моложе. Комментарии такие:

“Не узнаю вас в гриме.. Вернее, шо с лицом” ,”Что за тинейджер”, “Что это за милый юноша?”, “Сильно похудел и повзрослел, видно, что ему непросто и что он переживает”, “Взгляд потухший”, “Исхудал бедолажный”.

Неожиданная трансформация Урганта определенно оставила его поклонников неравнодушными. Вот только вряд ли телеведущий ожидал такой реакции от аудитории.


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