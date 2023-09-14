Geely анонсировала запуск продаж в РФ кроссовера Coolray

В компании Geely объявили о скором поступлении на российский рынок нового паркетника Geely Coolray.

Уже опубликован тизер, который частично демонстрирует силуэт транспортного средства. Предполагается, что в новом исполнении кроссовер Coolray практически не изменился по внешнему виду, за исключением формы головной оптики, решетки радиатора, колесных дисков и задней части. В салоне разместили два дисплея для цифровой приборной панели и мультимедийного центра.

Под капотом кроссовера Coolray расположился 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 181 л.с. мощности. Также указано, что модель доступна только с передним приводом и с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.