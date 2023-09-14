Пранкер заставил школьных учителей из Альметьевска устроить митинг памяти героев советско-австралийской войны

Неизвестный пранкер заставил школьных педагогов и учеников в Альметьевске устроить митинг памяти героев советско-австралийской войны – он прислал фальшивое письмо якобы из горкома «Единой России» и потребовал фотоотчёт.

Послание поступило на рабочую электронную почту МКОУ МКШ «ЦПМКК «ГБОУ СОШ «Образовательное учреждение бюджетное «Школа средняя №74». Его автор от лица секретаря горкома Евгения Звягинцева потребовал организовать мероприятие на выходных, за свой счёт и с участием не менее 20 человек.

Как оказалось позже, учителя заподозрили неладное, но директор школы, 66-летний историк решил не рисковать.

– Я ничего не помню про советско-австралийскую войну, но зато хорошо помню, что бывает с теми, кто не выполняет указания из горкома партии, – сказал он на школьном собрании. – А может, по новым методическим материалам уже и была такая война, надо изучать.

В итоге митинг провели в установленные сроки, причём на нём выступил один из школьников, прадед которого «дошёл до столицы врага». Как оказалось позже, родственник мальчика в 1952 году ездил в Вену в составе советской торговой делегации по вопросу закупки гвоздей. В свою очередь учитель рисования для митинга изобразил на ватмане кенгуру в немецкой каске, проткнутого штыком.

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