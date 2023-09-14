Илон Маск передал контроль над Starlink на Украине Пентагону

Илон Маск, глава SpaceX и Tesla, принял решение передать Пентагону управление частью спутниковой системы связи Starlink, используемой Украиной. Об этом рассказал автор биографии бизнесмена Уолтер Айзексон в интервью газете The Washington Post.

Айзексон пояснил, что Маск передал американским военным полный контроль над определенным объемом оборудования и сервисов Starlink, и это, по его мнению, был правильный шаг.

Маск решил таким образом отстраниться от украинского конфликта. В своем интервью он заявил: “Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабляться, смотреть сериалы на Netflix и играть в видеоигры. Я не хотел создавать что-то, что может вызвать ядерную войну”.

Маск также создал военную версию спутника Starlink под названием Starshield и даже отказался активировать Starlink в Крыму по запросу Киева в 2022 году, чтобы избежать “мини Перл-Харбора”.