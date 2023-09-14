 

В России зафиксировано снижение производства топлива

14.09.2023, 9:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ за неделю с 4 по 10 сентября производство автомобильного бензина упало на 5,9%, достигнув 785,3 тыс. тонн, в то время как производство дизеля снизилось на 3%, составив 1,6 миллиона тонн. Параллельно, с 5 по 11 сентября цены на бензин выросли на 0,7%, а на дизельное топливо — на 1,7%, пишет Росстат.

Следует отметить, что наибольшее повышение цен на бензин было зафиксировано в Карелии (3,2%), Тыве и Томской области (3%). В Москве цены на бензин выросли на 0,3%, а в Санкт-Петербурге — на 0,7%. По данным Росстата, в 79 субъектах Российской Федерации с 5 по 11 сентября цены на бензин также увеличились.

11 сентября средняя цена за литр АИ-92 составляла 51,02 рубля, АИ-95 — 55,77 рубля, а для АИ-98 и выше — 67,37 рубля. Средняя цена на литр дизтоплива на ту же дату равнялась 62,64 рубля.

В конце августа в нескольких регионах РФ начались сообщения о дефиците топлива. Его недостаток ощутили участники рынка и грузоперевозчики в Крыму, Астраханской, Рязанской, Новосибирской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии. 12 сентября Минэнерго РФ заявило, что в Крыму имеется запас бензина на 10–12 суток, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 12 суток, а дизельного топлива — на 5 суток.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Мнение: О причинах провала контрнаступа Украины… Кто прав?

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Суровикин в Алжире

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Крах империй-паразитов

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Бранная слава

16.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Открытие чемпионата Северной Кореи

15.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Перспективы разработки и направления применения БПЛА

15.09 / Самарский университет разработал подводного робота-окуня для экологического мониторинга

15.09 / Мнение: День Борщевика, или кого штрафовать за борщевик

15.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Кич Чен Ын попал на Миротворец

15.09 / Банк России готов ужесточить макропруденциальные надбавки для стабилизации рынка жилья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика