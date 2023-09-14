В России зафиксировано снижение производства топлива

В РФ за неделю с 4 по 10 сентября производство автомобильного бензина упало на 5,9%, достигнув 785,3 тыс. тонн, в то время как производство дизеля снизилось на 3%, составив 1,6 миллиона тонн. Параллельно, с 5 по 11 сентября цены на бензин выросли на 0,7%, а на дизельное топливо — на 1,7%, пишет Росстат.

Следует отметить, что наибольшее повышение цен на бензин было зафиксировано в Карелии (3,2%), Тыве и Томской области (3%). В Москве цены на бензин выросли на 0,3%, а в Санкт-Петербурге — на 0,7%. По данным Росстата, в 79 субъектах Российской Федерации с 5 по 11 сентября цены на бензин также увеличились.

11 сентября средняя цена за литр АИ-92 составляла 51,02 рубля, АИ-95 — 55,77 рубля, а для АИ-98 и выше — 67,37 рубля. Средняя цена на литр дизтоплива на ту же дату равнялась 62,64 рубля.

В конце августа в нескольких регионах РФ начались сообщения о дефиците топлива. Его недостаток ощутили участники рынка и грузоперевозчики в Крыму, Астраханской, Рязанской, Новосибирской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии. 12 сентября Минэнерго РФ заявило, что в Крыму имеется запас бензина на 10–12 суток, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 12 суток, а дизельного топлива — на 5 суток.