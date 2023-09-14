 

“С этого начинается Родина”: SHAMAN привез семью из Донецка на свое шоу

14.09.2023, 9:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях в Санкт-Петербурге прошло грандиозное шоу SHAMAN’а “Я русский”. Молодой исполнитель впервые выступал на стадионе такого масштаба. “Газпром Арена” вмещает более 60 тысяч человек. На концерт приходили зрители абсолютно разных возрастов, от детей до пенсионеров. Кто-то приходил даже целыми семьями.

К слову, одна из семей, находившаяся в зале, приехала из Донецка, правда инициатором этой поездки стал как раз SHAMAN. Они написали ему письмо-благодарность за его творчество и рассказали, что мечтают попасть на концерт молодого исполнителя. Так, SHAMAN привез семью из Донецка на свое шоу “Я русский”.

Во время концерта Ярослав Дронов прочитал это письмо со сцены и признался, что оно растрогало его до глубины души.

“Для нас твои песни имеют особый смысл. Они вдохновляют и дарят нам надежду”, – написала семья в письме, обращенному к SHAMAN’у.

Гости, приехавшие из Донецка, остались под впечатлением от концерта своего кумира. 16-летний Никита в интервью для Пятого канала рассказал, какие эмоции они испытали с семьей. Он вспомнил, что на концертах в Японии все присутствующие стоят с неоновыми палочками, а SHAMAN вносит свою традицию, ведь на его шоу всем в зале раздают российские флаги. Молодой человек отметил, что с триколора и начинается Родина.

“Это внушает какую-то надежду, потому что именно с этого начинается Родина, с нашего любимого триколора. Именно поэтому это дает определенную надежду, веру в будущее”, – поделился Никита.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Эксперт опроверг новость о повышении платы за ЖКХ с 1 октября

16.09 / Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09 / Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09 / Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж

16.09 / Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенного фото без разрешения

15.09 / Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал

15.09 / Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом

15.09 / В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги – видео

15.09 / Любовь с первого взгляда: поспешно женившийся Петров последовал примеру коллег

15.09 / Какие продукты усиливают мигрень

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика