 

BAIC запустит в продажу в РФ новый кроссовер BAIC X55

14.09.2023, 8:50, Разное
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Китайский концерн BAIC готовится презентовать в РФ обновленный кроссовер под названием BAIC X55.

Выпущенный экземпляр будет продаваться в двух конфигурациях по цене от 2,75 до 3 миллионов рублей. В свою очередь, инженеры предусмотрели полуторалитровый бензиновый мотор с турбиной на 188 л.с. мощности, соответствующий стандарту Евро-6. Автомобиль получит семиступенчатую роботизированную трансмиссию и передний привод.

С учетом вышеуказанных параметров на разгон до 100 км в час потребуется около 7,8 секунд. Автомобиль построен на новейшей платформе BMFA. Среди достоинств указали скрытые дверные ручки, придающие кроссоверу более привлекательный внешний вид.


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