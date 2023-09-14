 

Тарасов вызвал омерзение похабной шуткой про жену: еще и при детях

14.09.2023, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенков постоянно находятся на связи со своими поклонниками. Футболист и бывшая модель активно ведут свои аккаунты в социальных сетях, где периодически дают возможность публике задать интересующие вопросы. Запретных тем, как выяснилось, нет.

Недавно Тарасов, находясь за рулем автомобиля, решил ответить подписчику, который спросил, соглашается ли Костенко на оральный секс. Дмитрий, не отрываясь от вождения машины, снял на видео то, как Анастасия склонила голову над коленями, чтобы, как выяснилось позже, завязать ему шнурки. Сам спортсмен сделал вид, что получает удовольствие.

Тарасов вызвал у народа омерзение похабной шуткой. В Сети отмечают, что футболист не в первые унижает жену публично, да еще и при дочках. “Детей бы постеснялся”, – пишут в интернете. Впрочем, пересуды Дмитрия не волнуют, а Анастасия, очевидно, живет счастливо с мужем и не обращает внимания на его порой обидные поступки.

Ранее 36-летнему Дмитрию Тарасову пришлось извиняться перед публикой за свой вопрос четырехлетней дочке о сексе. Спортсмен признал, что пошутил неудачно, и удалил скандальное видео. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Эксперт опроверг новость о повышении платы за ЖКХ с 1 октября

16.09 / Пожилым людям порекомендовали бороться с осенней хандрой с помощью скандинавской ходьбы

16.09 / Метеоролог: магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие

16.09 / Сайт обвалился: кофта Меган Маркл произвела ажиотаж

16.09 / Эмбер Херд обвинила Илона Маска в публикации ее откровенного фото без разрешения

15.09 / Воспитывающая двоих детей Тодоренко взвыла без Топалова: Уехал

15.09 / Лишившийся концерта Шнуров пригрозил организаторам судом

15.09 / В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги – видео

15.09 / Любовь с первого взгляда: поспешно женившийся Петров последовал примеру коллег

15.09 / Какие продукты усиливают мигрень

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика