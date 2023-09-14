Toyota Camry стала самым популярным авто с пробегом дороже двух миллионов рублей

Аналитики составили рейтинг самых востребованных автомобилей с пробегом у россиян.

Речь идет о транспортных средствах, возраст которых не превышает пяти лет. Лидером в данном сегменте оказался популярный японский седан Toyota Camry, которому доверяют большее количество автолюбителей. На втором месте значится южнокорейская модель KIA K5. Замыкает тройку лидеров новая версия паркетника Toyota RAV4.

Также в пятерке самых востребованных подержанных автомобилей оказались кроссоверы Geely Monjaro и Kia Sportage. Исходя из приведенных данных, вышеуказанные модели вызывают большее доверие у покупателей на российском рынке.