Мнение: О чисто польском «ударе в спину»… Поддержка Украины — всё?

Оно ведь правду русские люди говорят: «Дружба — дружбой, а табачок врозь». Слушать надо умных!

Именно сейчас, когда #Украина остро нуждается в поступлениях от зернового экспорта, «братская» Польша яростно ставит палки в колёса его возобновлению по сухопутным коридорам. А морские, по факту, заблокированы после выхода России из «зерновой сделки», и никакие единичные проводки сухогрузов под сопровождением британских или украинских БПЛА, эту ситуацию кардинально не меняют.

То есть, со стороны поляков — конкретный такой «удар в спину».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выложил предвыборный ролик правящей партии «Право и справедливость», в котором заявил, что Варшава не позволит “затопить себя украинским зерном» независимо от решения Еврокомиссии, и продлит запрет на импорт агропродукции после 15 сентября.

Ранее о том, что власти Польши используют тему украинского зерна в политических целях накануне выборов, писали СМИ. В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины судиться с европейцами против продления запрета на импорт украинской агропродукции в страны ЕС. Но на западного соседа его словесные угрозы впечатления не произвели.

«Мы говорим “нет” срыву польского аграрного рынка и нанесению вреда потребителям и производителям. Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС», – сказал Матеуш Моравецкий. По его словам, «когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома», но «когда приходится бороться за польские интересы, только правительство “Права и справедливости” гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены».

Возможно, после выборов, которые должны состояться 15 октября 2023 года, тема плавно сойдёт на нет. Но также возможно, что поляки продолжат бороться с украинским зерном, защищая своих фермеров. Ничего личного, просто #экономика.

Но что Украине делать с этим ударом в спину?

Идти на поклон к Москве, прося возобновить «зерновую сделку»?

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