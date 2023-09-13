 

Мнение: О чисто польском «ударе в спину»… Поддержка Украины — всё?

13.09.2023, 3:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оно ведь правду русские люди говорят: «Дружба — дружбой, а табачок врозь». Слушать надо умных!

Именно сейчас, когда #Украина остро нуждается в поступлениях от зернового экспорта, «братская» Польша яростно ставит палки в колёса его возобновлению по сухопутным коридорам. А морские, по факту, заблокированы после выхода России из «зерновой сделки», и никакие единичные проводки сухогрузов под сопровождением британских или украинских БПЛА, эту ситуацию кардинально не меняют.

То есть, со стороны поляков — конкретный такой «удар в спину».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выложил предвыборный ролик правящей партии «Право и справедливость», в котором заявил, что Варшава не позволит “затопить себя украинским зерном» независимо от решения Еврокомиссии, и продлит запрет на импорт агропродукции после 15 сентября.

Ранее о том, что власти Польши используют тему украинского зерна в политических целях накануне выборов, писали СМИ. В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины судиться с европейцами против продления запрета на импорт украинской агропродукции в страны ЕС. Но на западного соседа его словесные угрозы впечатления не произвели.

«Мы говорим “нет” срыву польского аграрного рынка и нанесению вреда потребителям и производителям. Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС», – сказал Матеуш Моравецкий. По его словам, «когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома», но «когда приходится бороться за польские интересы, только правительство “Права и справедливости” гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены».

Возможно, после выборов, которые должны состояться 15 октября 2023 года, тема плавно сойдёт на нет. Но также возможно, что поляки продолжат бороться с украинским зерном, защищая своих фермеров. Ничего личного, просто #экономика.

Но что Украине делать с этим ударом в спину?

Идти на поклон к Москве, прося возобновить «зерновую сделку»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Вонючий случай

13.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Мойша Израилевич удрал в Израиль и оставил после себя дыру

12.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Едет в автобусе толпа буратин…

12.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Система “Площадь”

12.09 / Мнение: Восстановление морской торговли России, зерновой терминал на Балтике и крещение кораблей в США

12.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Про “возвращенцев”.

12.09 / “Заломы под глазами, носогубные складки” – хирург Хайдаров детально осмотрел лицо Собчак

12.09 / Личное: “Образовалось около пяти секс-онли”

12.09 / Мнение: Проспект Путина

12.09 / 11 сентября москвичи принесли к монументу «Рабочий и колхозница» 354 тысячи гранёных стаканов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика