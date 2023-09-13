Politico – присоединение новых членов откроет для ЕС ящик Пандоры

Присоединение к РФ новых регионов заставило ЕС задуматься над собственным расширением. Однако, как пишет Politico, включение в альянс новых государств — вплоть до Украины — откроет для ЕС ящик Пандоры, поскольку потребуются радикальные внутренние реформы, и это наверняка обречёт нынешних членов альянса на годы ожесточённой борьбы.



AP

Российская спецоперация на Украине убедила лидеров Европейского союза разрабатывать планы расширения. Как пишет Politico, на сегодняшний день предпринимаются шаги, чтобы привлечь в блок из 27 стран до восьми новых членов. Однако историческое стремление ЕС к расширению таит в себе особые риски.

Как продолжают авторы материала, включение в альянс новых государств — вплоть до Украины — откроет для ЕС ящик Пандоры. Потребуются радикальные внутренние реформы, и это наверняка обречёт нынешних членов альянса на годы ожесточённой борьбы. Но несмотря на болезненные сложности любого расширения, российская спецоперация убедила некоторые государства ЕС, что они не могут себе позволить больше ждать.

«Сейчас настал момент проявить смелость и изменить наш подход к расширению — чтобы в нашу семью вошли шесть западнобалканских государств, а также Украина и Молдавия, — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. — Расширение — это ведь не сугубо бюрократическое начинание… Речь идёт об экспорте и защите определённой модели свободных, открытых западных демократий».

Ожидается, что именно расширение станет темой ежегодной речи президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен 13 сентября. Этого вопроса коснутся и министры по европейским делам из 27 столиц блока на встрече в конце октября, сообщили двое высокопоставленных дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Что ещё примечательнее, эту идею, судя по всему, поддерживают Германия и Франция. Канцлер Олаф Шольц в начале года заявил о «расширенной» Европе. Из Парижа также поступают оптимистичные сигналы: министр Европы Лоранс Бун заявила, что ЕС должен выступить с «последовательным посланием» к странам-кандидатам насчёт вступления в союз — не в последнюю очередь для того, чтобы оградить их от российских кампаний влияния.

Однако главный вопрос — это время. Президент Совета ЕС Шарль Мишель призвал принять новых членов в блок до 2030 года. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею поэтапного расширения, чтобы страны сперва получили доступ к единому рынку, а затем уже стали полноправными членами ЕС.

Австрийский министр Шалленберг предложил предоставить странам-кандидатам возможность присутствовать в качестве наблюдателей в Комитете ЕС по политике и безопасности — именно этот брюссельский орган принимает внешнеполитические решения.

«Вместо того чтобы просто отправить им на подпись декларацию ЕС или документы об общей внешней политике или политике безопасности, мы сделаем их частью нашей стратегии, впустим их в сам процесс принятия решений», — заявил он.

Как напоминает издание, стремление к расширению появилось в Европе впервые с 2013 года, когда блок принял в свой состав Хорватию. Разговоры о приёме Турции в 2011 году закончились тем, что тогдашний президент Франции Николя Саркози прямо заявил Анкаре нет, поставив крест на дальнейшем расширении. Но если лидеры ЕС захотят реализовать свои планы, им придётся решать острые проблемы роста.

Между европейскими столицами наверняка разгорятся ожесточённые споры, когда чиновники будут взвешивать пригодность различных кандидатов — например, опасения насчёт коррупции на Украине приобрели угрожающие масштабы. Кроме того, назрела необходимость реформировать сам процесс принятия решений под нужды расширенного блока, а это сулит сущий кошмар.

Мы хотим обнадёжить Украину, но такие моменты, как предложение предоставить украинской разведке расширенные полномочия по борьбе с коррупцией, могут послать неверный сигнал, заявил западноевропейский дипломат. В то же время уровень коррупции на Украине оценивается как «крайне высокий».

Самый очевидный из спорных моментов на будущих переговорах о вступлении в ЕС с Киевом — это сельскохозяйственная политика. Дешёвый экспорт зерна с Украины грозит наводнить ЕС и потопить его фермеров, которые и так живут на субсидии. Польша и ряд других стран ЕС уже захлопнули двери для украинского зерна, подчеркнув свою обязанность защитить своих аграриев.

Расширение неизбежно повлечёт за собой следующие внутренние реформы: переработка общей сельскохозяйственной политики ЕС, пересмотр долгосрочного бюджета блока и коррекция процесса принятия решений, чтобы перейти к более так называемому квалифицированному большинству при голосовании в таких областях, как внешняя политика, где в настоящее время требуется полное единогласие столиц.

«Мы видим, что нынешняя структура, будь то бюджет, политика или процедура принятия решений, не подходит для единой Европы из более 30 стран, — заявил португальский министр Европы Тьягу Антунеш. — Порой уже и с 27 странами бывает очень и очень непросто».

Как всегда к этому примешивается и политика. Значительное расширение ЕС сместит центр тяжести блока на восток и грозит ослабить стержневую роль Франции и Германии в принятии ключевых решений.

Группа законодателей ЕС уже разрабатывает далеко идущие поправки к самому договору о союзе — по их мнению, расширение неминуемо этого потребует.

Но изменение основополагающих договоров ЕС — процесс трудоёмкий и потребует референдумов в ряде стран. У дипломатов ЕС такие мероприятия особого аппетита не вызывают, и некоторые даже уверяют, что реформы удастся реализовать в рамках существующего Лиссабонского договора.

«В совете нет большинства, необходимого для поправок в договор, — заявил один дипломат ЕС. — А юридическая служба уже несколько месяцев уверяет нас, что Лиссабонский договор не допускает расширения».

Как заключает издание, споры о расширении наверняка разгорятся с новой силой в ближайшие месяцы, в том числе 5 октября в Испании на третьем заседании Европейского политического сообщества, куда входят и нечлены ЕС. Мишель планирует встретиться с лидерами Евросоюза в небольших группах непосредственно перед саммитом, чтобы прощупать почву и разузнать их мнение о расширении. И несмотря на пристальное внимание к Украине, у ворот блока столпились и более мелкие страны-кандидаты.

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