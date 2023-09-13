Рупор кремлевской пропаганды: Вонючий случай

Экипаж пассажирского самолета "Уральских авиалиний", который сел в поле под Новосибирском.

Из-за неисправности гидросистемы были вынуждены садиться в поле.

Ниже, расшифровка переговоров перед посадкой.

"- был отказ гидравлической системы?

– Попозже, не отвлекайте

– Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода

– Принял

– 1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит

– понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120

– Новосибирск, погода подскажите еще раз, пожалуйста

– Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?

– Да, скажите

– Понял, уточню

<….>

– пилот 1383, подход

– Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет

– Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку

– Серег, что серьезно?

– Да гидравлика вытекла полностью

– Вонючий случай

– 1383 Ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск контроль 132 запятая 5

– 132,5 спасибо, до свидания

– Всего вам доброго

– Серега, удачи

– Спасибо".

Сели успешно, все живы. Летчики молодцы. Достойны награды.

Компания выплатит всем пассажирам по 100 000 рублей компенсации.

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