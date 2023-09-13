Рупор кремлевской пропаганды: Вонючий случай
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Экипаж пассажирского самолета "Уральских авиалиний", который сел в поле под Новосибирском.
Из-за неисправности гидросистемы были вынуждены садиться в поле.
Ниже, расшифровка переговоров перед посадкой.
"- был отказ гидравлической системы?
– Попозже, не отвлекайте
– Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода
– Принял
– 1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит
– понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120
– Новосибирск, погода подскажите еще раз, пожалуйста
– Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?
– Да, скажите
– Понял, уточню
<….>
– пилот 1383, подход
– Полосы мы не сможем освободить, у нас передняя стойка неуправляемая будет
– Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку
– Серег, что серьезно?
– Да гидравлика вытекла полностью
– Вонючий случай
– 1383 Ваше место для контроля азимут 165, удаление 146 километров после центрального… и работайте Новосибирск контроль 132 запятая 5
– 132,5 спасибо, до свидания
– Всего вам доброго
– Серега, удачи
– Спасибо".
Сели успешно, все живы. Летчики молодцы. Достойны награды.
Компания выплатит всем пассажирам по 100 000 рублей компенсации.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет