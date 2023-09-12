 

“Потомственный изменник” и не только: 3 типа неверных мужей

12.09.2023, 23:55, Новости дня
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Супружеская неверность — это всегда больно и возмутительно, даже если страсть в браке давно ушла. Однако не все считают измену предательством. Есть люди, для которых отношения на стороне стали итогом жизненного сценария.

Пятый канал поговорил на эту тему с экспертом, подробно осветив три типа мужей, которые всегда заводят любовниц и не могут хранить верность второй половинке, какой бы она ни была. О любви до гроба с такими личностями мечтать не стоит.

1. Травмированный

Наверняка мужчина пережил в детстве серьезные потрясения, например, наблюдая за неудачным сценарием отношений родителей. Ввиду этого у него сформировалась привычка остерегаться привязанностей. Если муж не доверяет людям и, в частности, своей жене, он может искать “запасной аэродром” в страхе, что супруга его бросит. Измены в таком случае — это отчаянные попытки удержаться на плаву в случае семейного краха.

2. Охотник за эмоциями

Над этим человеком берет верх жажда новых впечатлений. Он настолько хочет эмоционального разнообразия, что постоянно меняет женщин в постели. Когда муж такой “охотник”, рассчитывать на его верность не приходится. Измена становится средством получить желаемое. В браке страсть утихает, ярких переживаний не остается — тогда возникает очередной роман на стороне.

3. Потомственный изменник

Для такого типа мужчин характерно приравнивание измены к норме. Скорее всего, будучи ребенком, он видел пример: отец ходил налево, а мать закрывала на это глаза или просто была не в курсе событий. Картинка из детства откладывается в сознании. Если муж “потомственный изменник”, значит, ему вовремя не объяснили, что изменять — плохо и подло.


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