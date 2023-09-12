Рупор кремлевской пропаганды: Система “Площадь”
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Проект "Площадь".
Специальная система устанавливаемая на беспилотник в автоматическом режиме определяет и маркирует цели на поле боя. Как людей, так и технику. Попутно, определяет расстояние до цели.
Эффективная реализация подобной системы позволит продвинуться в направлении внедрения системы мультидоменной интеграции и цифровизации поля боя.
Подробнее о системе тут https://t.me/zsvyazist/82
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Источник: Colonel Cassad
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