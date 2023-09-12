Рупор кремлевской пропаганды: Система “Площадь”

Проект "Площадь".

Специальная система устанавливаемая на беспилотник в автоматическом режиме определяет и маркирует цели на поле боя. Как людей, так и технику. Попутно, определяет расстояние до цели.

Эффективная реализация подобной системы позволит продвинуться в направлении внедрения системы мультидоменной интеграции и цифровизации поля боя.

Подробнее о системе тут https://t.me/zsvyazist/82

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