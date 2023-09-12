 

Рупор кремлевской пропаганды: Система “Площадь”

12.09.2023, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Проект "Площадь".
Специальная система устанавливаемая на беспилотник в автоматическом режиме определяет и маркирует цели на поле боя. Как людей, так и технику. Попутно, определяет расстояние до цели.
Эффективная реализация подобной системы позволит продвинуться в направлении внедрения системы мультидоменной интеграции и цифровизации поля боя.

Подробнее о системе тут https://t.me/zsvyazist/82

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Мнение: Восстановление морской торговли России, зерновой терминал на Балтике и крещение кораблей в США

12.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Про “возвращенцев”.

12.09 / “Заломы под глазами, носогубные складки” – хирург Хайдаров детально осмотрел лицо Собчак

12.09 / Личное: “Образовалось около пяти секс-онли”

12.09 / Мнение: Проспект Путина

12.09 / 11 сентября москвичи принесли к монументу «Рабочий и колхозница» 354 тысячи гранёных стаканов

12.09 / Мнение: Зарастёт ли Россия борщевиком, «День триффидов» и разочарование общества в науке

12.09 / Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации в районе Работино

12.09 / Мнение: О разрухе в регионах России… Распад державы начинается?

12.09 / Скандалы: Император удобрений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика