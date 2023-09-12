Мнение: Восстановление морской торговли России, зерновой терминал на Балтике и крещение кораблей в США

1. Россия продолжает огорчать западных экономистов и аналитиков, чьи прогнозы о разрушительном влиянии санкций на нашу экономику провалились. Прошло всего полтора года после начала санкционного наступления Запада, а наша морская торговля уже вернулась к досанкционным уровням (ссылка):



Россия наращивает мировую торговлю, несмотря на масштабные санкции. Это очень «разочаровывает» немецких аналитиков, пишет Business Insider.

Объём товаров, выгруженных в трёх крупнейших российских портах (Петербурге, Владивостоке и Новороссийске) в августе, приблизился к максимумам, которые были до украинского конфликта, говорится в отчёте немецкого аналитического центра.

Неясно, откуда поступает товар, но активность в портах страны оказалась «удивительно высокой», говорится в статье.

Добавлю к этому, что если порты мы активно строили и раньше, то вот собственным флотом наши предприниматели начали активно заниматься только сейчас. Если раньше товары можно было ввозить и вывозить на чём угодно, то теперь наличие невидимых для США кораблей — принципиальный для надёжности торговли вопрос.

2. Зерно всё больше становится для России «второй нефтью», экспорт растительного золота продолжает расти.

Дошло уже до того, что первый морской зерновой терминал открыли на днях на Российской Балтике, хотя ранее зерно вывозили преимущественно через южные черноморские порты (ссылка):



Первый на российской Балтике зерновой терминал официально открыли в Высоцке.

Руководство «Порт Высоцкий» рассчитывает на перевалку через терминал около 1 млн тонн зерна до конца 2023 года. <…>

Объем инвестиций в строительство терминала составил 5,85 млрд рублей.

Как видно, наши зерновые трейдеры не особенно боятся западных санкций и не считают, что западные страны смогут создать непреодолимые препятствия для вывоза зерна через Балтику.

3. Читатели обратили внимание на любопытное обстоятельство. Прозападные оппозиционеры критикуют российскую власть за участие священников в запуске новой военной техники – кораблей, подводных лодок, ракет и так далее. Между тем, они почему-то никогда не критикуют США, в которых мы видим по сути то же самое – в официальных церемониях крещениях кораблей обычно участвуют священники.

Судя по англоязычным источникам, это могут быть как капелланы – лица, сочетающие церковные обязанности с военной службой, так и обычные священники (ссылка). Во время церемонии они произносят молитву (invocation), после чего другой участник церемонии (как правило, женщина) разбивает о корабль бутылку с вином (ссылка).

Вот пример: участие капеллана в церемонии крещения авианосца «Джеральд Форд» в 2013 году. Капеллан (он же один из офицеров корабля) представлен в качестве одного из участников церемонии на отметке 4:23. Он же выступает с инвокацией (молитвой), после отметки 10:55, в конце видео (ссылка):

В американских вооружённых силах служат несколько тысяч капелланов, это нормальное явление. Все они являются представителями различных, в основном христианских религиозных конфессий.