 

Мнение: Восстановление морской торговли России, зерновой терминал на Балтике и крещение кораблей в США

12.09.2023, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Россия продолжает огорчать западных экономистов и аналитиков, чьи прогнозы о разрушительном влиянии санкций на нашу экономику провалились. Прошло всего полтора года после начала санкционного наступления Запада, а наша морская торговля уже вернулась к досанкционным уровням (ссылка):
 
Россия наращивает мировую торговлю, несмотря на масштабные санкции. Это очень «разочаровывает» немецких аналитиков, пишет Business Insider.

Объём товаров, выгруженных в трёх крупнейших российских портах (Петербурге, Владивостоке и Новороссийске) в августе, приблизился к максимумам, которые были до украинского конфликта, говорится в отчёте немецкого аналитического центра.

Неясно, откуда поступает товар, но активность в портах страны оказалась «удивительно высокой», говорится в статье.

Добавлю к этому, что если порты мы активно строили и раньше, то вот собственным флотом наши предприниматели начали активно заниматься только сейчас. Если раньше товары можно было ввозить и вывозить на чём угодно, то теперь наличие невидимых для США кораблей — принципиальный для надёжности торговли вопрос.

2. Зерно всё больше становится для России «второй нефтью», экспорт растительного золота продолжает расти.

Дошло уже до того, что первый морской зерновой терминал открыли на днях на Российской Балтике, хотя ранее зерно вывозили преимущественно через южные черноморские порты (ссылка):
 
Первый на российской Балтике зерновой терминал официально открыли в Высоцке.

Руководство «Порт Высоцкий» рассчитывает на перевалку через терминал около 1 млн тонн зерна до конца 2023 года. <…>

Объем инвестиций в строительство терминала составил 5,85 млрд рублей.

Как видно, наши зерновые трейдеры не особенно боятся западных санкций и не считают, что западные страны смогут создать непреодолимые препятствия для вывоза зерна через Балтику.

3. Читатели обратили внимание на любопытное обстоятельство. Прозападные оппозиционеры критикуют российскую власть за участие священников в запуске новой военной техники – кораблей, подводных лодок, ракет и так далее. Между тем, они почему-то никогда не критикуют США, в которых мы видим по сути то же самое – в официальных церемониях крещениях кораблей обычно участвуют священники.

Судя по англоязычным источникам, это могут быть как капелланы – лица, сочетающие церковные обязанности с военной службой, так и обычные священники (ссылка). Во время церемонии они произносят молитву (invocation), после чего другой участник церемонии (как правило, женщина) разбивает о корабль бутылку с вином (ссылка).

Вот пример: участие капеллана в церемонии крещения авианосца «Джеральд Форд» в 2013 году. Капеллан (он же один из офицеров корабля) представлен в качестве одного из участников церемонии на отметке 4:23. Он же выступает с инвокацией (молитвой), после отметки 10:55, в конце видео (ссылка):

В американских вооружённых силах служат несколько тысяч капелланов, это нормальное явление. Все они являются представителями различных, в основном христианских религиозных конфессий.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Про “возвращенцев”.

12.09 / “Заломы под глазами, носогубные складки” – хирург Хайдаров детально осмотрел лицо Собчак

12.09 / Личное: “Образовалось около пяти секс-онли”

12.09 / Мнение: Проспект Путина

12.09 / 11 сентября москвичи принесли к монументу «Рабочий и колхозница» 354 тысячи гранёных стаканов

12.09 / Мнение: Зарастёт ли Россия борщевиком, «День триффидов» и разочарование общества в науке

12.09 / Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации в районе Работино

12.09 / Мнение: О разрухе в регионах России… Распад державы начинается?

12.09 / Скандалы: Император удобрений

12.09 / Врач-эндокринолог Антонина Гуреева предостерегает от употребления кофе сразу после пробуждения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика