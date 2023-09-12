“Заломы под глазами, носогубные складки” – хирург Хайдаров детально осмотрел лицо Собчак

Ксения Собчак посещала нескольких врачей для консультации. Да данный момент она не решилась на кардинальные перемены во внешности.

О своих намерениях ведущая рассказала известному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. “Полгода назад стала замечать складки, стала думать, как избавиться от них. Есть нити, но это довольно некомфортно и опасно. Есть ботокс, но он долго не держится. И есть самый проверенный способ — это эндоскопическая операция, когда тебе поднимают брови. Какое-то время ты должен привыкнуть к новому выражению лица. Если тебе не попали в нерв и не случилось жесткого осложнения, то это самый хороший способ. Пример — Белла Хадид”, — цитируют знаменитость журналисты.

Хайдаров отметил при осмотре, что на лице телеведущей имеются заломы под глазами, носогубные складки. Тимур посоветовал ей сделать эндоскопический лифтинг. При этом Хайдаров считает, мол, подобную процедуру рано делать его пациенту Филиппу Киркорову, который старше Ксении на 15 лет.

“Филиппу еще это не нужно. У него подтяжки не было. Он пользуется клеточными технологиями — фибробластами. Это вещество, отвечающее за упругость кожи. Лицо у Киркорова в шикарном состоянии, потому что он за ним ухаживает. У вас, Ксения, интересный случай. Вот сейчас мы, к примеру, начнем с вами процедуру с фибробластами, и через 10 лет ваше лицо останется таким же, как сегодня. Это стоит в районе 600 тысяч рублей и делается раз в год”, — отметил хирург в новом выпуске шоу “Осторожно: Собчак”.

Также Хайдаров предостерег девушек и женщин от модной сегодня аппаратной косметологии. По его мнению, в ряде случаев она может оказать обратный эффект.