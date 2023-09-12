Личное: “Образовалось около пяти секс-онли”

Скоро будем разбираться с типами и степенями заморозки, и, когда хорошо разберемся, вы сможете давать точный прогноз и составлять алгоритм верного поведения.

А пока посмотрим письмо.

Здесь онегин (ну не совсем онегин, а скорее Петя из сериала, КСЖ с большой Ж, если вы его помните), по степени заморозки рыба, иногда ведущая себя как нерыба.

Это история Пети и Белоснежки, если бы Петя был бы беден, но не совсем беден, а так… с некоторой перспективой.

Белоснежка вела бы себя с таким Петей как с Семеном. Помните Семена? Но Семен – КСЖ-нерыба, его попробуй ухвати, не зацепившись. А Петя – рыба, ближе к рапану.

Наш автор имеет границы лучше, чем Петя, но хуже, чем Семен. А белоснежка в письме – мелкая хищница.

Поэтому вышла вот такая вот история, которая началась еще в прошлом его письме, а теперь получила продолжение.

jomurgard

Уважаемая Эволюция,

Спасибо большое за разбор прошлых писем.

https://evo-lutio.livejournal.com/1061031.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1443756.html

Я очень надеюсь что вы разберете так же и это письмо.

После у меня был самый долгий период «никаких девушек» с развода. Я тяжело работал, вне работы сил не было. Было ощущение что жизнь бесцельна. Тогда, я сократил рабочие часы, начал фокусироваться на поиске бизнеса на покупку. Выработал референтную группу, занялся селекцией и наймом команды проффесионалов для помощи в селекции– забегу вперед, – в результате я нашел и купил конфетку, хотя заняло мне это около года поиска.

(Про конфетку он дальше пишет. Там такая конфетка… теоретическая. То есть от Пети автор отличается тем, что у Пети в области бизнеса короны нет, а у автора есть. Поэтому Белоснежка бегала за Петей, а автор сам бегает за своей белоснежкой)

ТК часы работы я подсократил, у меня появилось время ходить на танцы, работать в спортзале, и вновь образовалось много девушек, с которыми мы флиртовали но не более. Затем как-то внезапно поперло. Я начал встречаться с Т, которой только стукнуло 20. С ней мы провстречались пол года, и я решил что отношения тупиковые и надо двигаться дальше. Первая, с кем я начал встречаться после Т была А. Младше меня примерно на 8 лет, милая, спокойная, дружелюбная девушка, которой хотелось отношений и семью.

Паралелльно первых месяцев с А, у меня появлялись и исчезали другие. Отношения развивались по-разному, но в целом, все заканчивалось, или сексом на ночь, или девушка теряла ко мне интерес, или видела что я не собираюсь ей уделять больше пару часов в неделю и уходила. Некоторые из этих отношений переходили в дружеские с легким элементом флирта. Некоторые превращались в секс онли. В какой-то момент, я понял, что их слишком много и они начинают вредить моим интересам и основной работе. Кроме 2-3 девушек с которыми могло получится что-то серьезное, у меня образовалось около 5 секс-онли, где девушки исчезали, появлялись, обижались, и возвращались. Несколько раз, я принимал решение закрыть лавочку и сфокусироваться на одной, потом писала очередная пассия с вопросом или предложением. В какой-то момент, я решил поработать с психологом и разобраться,что мне собственно нужно. Тем временем отношениям с А уже было пол года, после работы с психологом я решил, что она самая перспективная для длительных отношений. Рассталсяперестал общаться с остальными.

И пошла вторая волна. Мне начали писать девушки,с которыми не вышло и на которых я поставил крест. С некоторыми на перепиской и закончилось, с другими я таки встретился и довел до конца, как результат снова 5-6 секс-онли. Все это время – к этому моменту 9 месяцев, я так и не смог определится, хочу ли я семью с А или нет.

(Для чего он коллекционирует секс-онли и описывает нам все в цифрах, как думаете? В плане анализа своих широких К-возможностей автор опускается до рапана, хотя ему кажется, что он просто все честно и подробно описывает. Но кроме честности и подробностей тут есть кое-что еще, что ему очень вредит. Опишете?)

А – технарь, умная, споконая, с очень математическим, мужским мышлением. Тихий, спокойный интроверт. Вначале, я ее слегка пугал. Позже, давал много поводов к ревности. Много приставал на людях, вытаскивал в шумные комании, уделял, как и остальным, день-два в неделю. Честно говоря, не мог и до сих пор не могу понять, чем я ей нравлюсь, но она серьезно влюбилась.

Меня же в ней изначально купило схожее чувство юмора, вкусы в кино и главное, что она была готова заниматься вещами которые ее явно напрягали. В отличие от прошлых (и настоящих) которые, на мой взгляд, часто переоценивали свою О.З и готовы были мне уделять несколько часов своего драгоценного времени и только ради определенных вещей, пока не улетали в секс онли, А была готова делать то что хотелось мне, когда хотелось мне, без выноса мозгов и претензий, ну конечно же с разумными ограничениями.

(Вот здесь особенно хорошо корону видно: те “пока не улетали в секс-онли” а А, умница, “делала то, что хотелось мне, когда хотелось мне”. Очень доминантная поза, царящая над бедняшками в очереди к его башне. Здесь автор максимально по границам деградирует, вот в этом самоописании, в этом своем позиционировании. А значит у него образуется большая брешь в границах, через которую он теряет устойчивость и трезвость, и дальше его уже только качает во все стороны. Как и почему это происходит, опишите подробней. Что не так?)

В результате, с друзьями а потом и с родственниками я знакомил я именно А. На удивление мое окружение (довольно критичное к моим прошлым) А восприняли на ура, что в свою очередь дало мне мотивацию развивать отношения дальше.

В то же время, меня беспокоило, что такое поведение не будет вечным. Не мог и не могу избавиться от мысли, что когда ее чувство уйдет, то у меня пропадет мотив оставаться в этих отношениях. В качестве товарища и попутчицы, А замечательна, но поддержку оказать не может – пассивна. Из окружения – всего 2 подружки. Сама по себе – будет пить с ними или смотреть сериал. Если я организую что-то – присоединится, если не организую – и так хорошо. Если ее привязанность понизиться – то что останется? Я несколько раз решал закончить эти отношения, один раз приехал к ней с намереньем разойтись, а меня ждал приготовленный ужин, при том что готовит она редко – и намеренье улетучилось.

(Как автор ни пытается выглядеть разнузданным КСЖ, все же он ближе к онегину, вот с этой своей бухгалтерией состоятельного крота, подсчитывающего убытки. Друзья, онегины ничем не хуже КСЖ. Рапаны все одинаково несчастны, а на уровне нерыбы, я бы сказала, что быть онегиным даже лучше, хотя и КСЖ-нерыбы примерны так же хороши)

Несколько раз пытался для себя сформулировать, что же мне не нравится, кроме см выше. Вначале был плохонький секс и ее низкое либидо. Но со временем, секс значительно улучшился. Потом, что она одевается серой мышкой – но она начала одеваться лучше – не на порядок, но с заметным результатом. Начала ходить в спортзал. Начала больше уделять внимание быту. И главное – отсуствие красных флагов, если не считать красным флагом пассивность и мое непонимание – зачем ей нужен я.

В конечном счете, вместе мы уже были чуть больше года, я познакомил ее с сыном. Она ему очень понравилась, мы хорошо проводили время втроем, и я решил, что надо попробовать пожить вместе. Я по прежнему не знал получится – неполучится и поэтому выразился очень аккуратно: мы узнали о друг друге все что могли узнать без того, чтобы пожить вместе. Я думаю – пора.

Она тем не менее, обрадовалась. Потом – мы уже обсуждали детали – позвонила спросила не передумал ли я. Я такой – ну да, – все сон, все кроватные разговоры. Ничего не знаю, ни о чем не помню.

Короче, готовимся сьезжаться. И тут вновь появилась Л.

(Скоро будем разбирать типы с новой, более конструктивной стороны, увидим самую суть заморозки и возникновение разных структур. А пока, чисто эмпирически, припомним, что белоснежки всегда так себя ведут, как и казановы. Они не забывают бывших, потому что любят гарем)

С Л у меня около года не было контактов вообще. Потом, мы друг другу о чем-то писали и помогали по мелочи. Точнее, писал и помогал я, отвечая на любую ее инициативу, без флирта и намеков. Как и обещал.

Только раз, во время отношений с Т, я не выдержал и вытащил ее на очень специфическую клубную вечеринку, зная что Л там будет. Так и случилось. Л была там со своим парнем, меня не замечала, я ответил тем же. Как оказалось в последствии, это сыграло роль.

(Расшатала автора его корона, которую он кормил “очередью” из шкатулке, потянуло его на подвиги)

Паралельно перепитиям в личной жизни, я успешно купил свое дело и начал осваивать новую роль владельца бизнеса. Количество денег увеличилось в десятки раз, количество трат в сотни. На личную жизнь, и вообще на жизнь,времени не осталось. Клиника имеет огромный потенциал но для реализации его, нужно вкалывать. На работу, я обычно прихожу за часы до открытия, вырабатываю список проблем которые нужно решить, паралелльно работе начинаю их решать. Ухожу часа на полтора – три позже рабочего дня. Жить стало гораздо сложнее и интереснее, в перспективе или качественно новый уровень жизни или банкротсво – но собственно к этому я столько времени шел, какие жалобы. Тем временем, я предложил А жить вместе. Закрыл все секс онли или перевел их в дружеский формат. Времени не было больше как на А, и я надеялся что когда мы начнем жить вместе, мы или быстро разойдемся или наоборот я начну получать от А необходимую поддержку и определюсь в пользу семьи с ней.

Л тем временем стала полезна, а за тем и очень полезна. Начала давать советы, знакомить с нужными людьми а потом, осмотревшись приняла от меня предложение сотрудничества, хотя я предложить мог немного. Сказала, что верит в меня и мой потенциал и готова поработать за сравнительно малое, в рассчете на раскрутку в будущем.

(Автору кажется, что он зацепил Л, сначала на вечеринке, потом своим бизнесом, в той области, где Л компетентна, в медицинской. Возможно, он даже бизнес специально приобрел, чтобы ее зацепить. Ну и соответственно зацепился сильнее сам, еще и не рефлексируя это)

Когда я завел разговор про совместные дела, она спросила как у меня на работе с черными диванами. Я ответил что на работе у меня ноль целых ноль десятых диванов и отсуствие толерантности к оным. Она стерла свою реплику и извинилась.

(Здесь у автора вектор косяка. Фигура Л, без того немаленькая, стала расти)

Вскоре прозвучал второй звоночек. Однажды Л меня решила познакомить с одним очень успешным адвокатом, специалистом по моей отрасли. Контакт на вес золота, познакомится с ним вне ее я никогда не смог бы. Встреча началась в мишелиновского уровня ресторане, а продолжилась тем что подьехали друзья Л и мы оказались в специфическом клубе. На этот момент, я уже под градусом, потанцевал с Л, почувствовал что голову кружит, отвел ее назад к адвокату, посмотрел во что вечеринка превращается и вызвал такси. На следующий день, были очень смешанные чувства, подумал, в дальнейшем с Л я не пью, хватит.

(Понеслась душа автора по кочкам. По описаниям выглядит так, что ничего страшного, наоборот больше красок стало, больше страсти. Но, когда человека несет под горку, он очень многое сливает. В данном случае автор не только потеряет А, это не особая потеря, он может потерять куда больше. Что?)

Пару месяцев все было спокойно. Затем случился рецидив. Во первых, моя бывшая К, приехала навестить родителей. Написала, что привезла подарки мне и сыну, не хочу ли я с ней поужинать. Повез ее в одно эксклюзивное место, весь вечер слушал о новой жизни, и уже на подьезде к дому, заехал в темный переулок и притянул к себе. Позже, уже одеваясь, я сказал что едем ко мне, но она попросилась домой –у тебя завтра работа, и вообще лучше не начинать а то оба потом пожалеем. Сказал что очень хочу хочу ее видеть еще , и не могу ли я ее увидеть на выходных

Согласившись, она в последнюю секунду отменила. В отговорку ее я не поверил, было зло, но решил что наверное к лучшему.Сделал планы с А. И тут пишет Л и говорит что ей удалось организовать встречу с одним очень успешным специалистом – человеком которым я надеюсь стать через 10-15 лет. Типа – он человек семейный, вне работы только дома, а вот с тобой согласился поужинать. Надо срочно ехать. Заехал прямо с работы за Л, которая оделась так, что сердце екнуло и поехали. Действительно, повезло. Специалисту явно хотелось поделится опытом и ошибками молодости, он рассказал много важного, ответил на ряд вопросов, дал возможность связаться позже если будет нужда. Время было позднее, и А решила перенести встречу. Везу Л домой и злость берет за отмену планов как с А так и с К. Говорю – давай может сначала ко мне? Надо же отблагодарить за контакт. Заезжаем, я делаю коктейль за коктейлем, внезапно просыпается домашний центр и включает романтическую подборку, хотя его никто ничего не просил, и это ударяет по моим поплывшим мозгам, типа, знак с выше. Через пару минут повторение сцены двухлетней давности. Я на рефлексе делаю то что не сделал тогда – признаюсь в чувствах. Л в свою очередь лепечет о том, что с того времени как увидела меня с Т в клубе, не может перестать обо мне думать. Потом отталкивает, говорит что никакого секса не будет. Вези меня домой. Думаю – и слава богу – все. Хватит. Одеваюсь, говорю конечно – для меня ты гораздо важнее секса на ночь. Ага – отвечает стягивая с себя лифчик – я прямо вижу как наша дружба тебе дорога – впиваюсь в нее – отталкивает – везу домой.

(Автор думает, что оба они стремятся друг к другу с одинаковой силой. А на самом деле? Автор думает, что оба они одинаково несвободны, у Л есть мужчина, у него – девушка. Но разница большая. Опишите)

Несколько дней тишина. Потом она внезапно приглашает меня поужинать. Потом отказывается. Потом просит заехать но не звонить а просто подождать. Я ее везу ужинать, она упоминает что ее телефон просматривается ее парнем и чтобы я ей не звонил. Ужинаем, обсуждаем работу, потом как-то внезапно влипаем друг в друга. Снова отталкивает – веди себя прилично. Говорю – а все же Л, – какие бы у нас красивые дети бы получились, – довольно смеется, потом приникает ко мне так, что чувствую в этот ресторан меня больше не пустят.

На следующий день понимаю что реально черте-что. Эмоции зашкаливают. Л пишет несколько раз, пытается встретится на выходных, я отговариваюсь сыном, делами, семьей. Потом по оказии, образовывается нелепая ситуация, в стиле комедии положений. Близкий, очень семейный друг, просит сводить его в стрип клуб. При этом может он встретится только в понедельник. Я думаю что это шутка, говорю конечно, приезжай, сходим. И он приезжает. Я, в шоке, намерен все же выполнить обещанное и думая что будет кисло, нужно сорганизовать хорошую компанию, чтобы не обидно было. Пишу нескольким знакомым и в результате вытаскиваю и Т и Л. Ужинаем в четвером, идем по нескольким барам. Л тянет меня целоваться сначала тайком, потом в открытую. В результате,когда мы наконец дотягиваем до стрип клуба, мне уже не до стрип клуба. В финале, мы оказываемся у меня в квартире, оставляем моего друга и ошеломленною такой бесцеременностью Т самим себе и я тяну ее в спальню. Секс улетный. Выходим из спальни, тянет меня назад. Уже на рассвете отправляю всех домой, принимаю душ и еду работать. Думаю – будем надеятся что она на меня не подаст в полицию за изнасилование в пьяном виде… звонит во второй половине дня, дружелюбно спрашивает пару нейтральных вопросов – потом спрашивает, что у меня с моей девушкой. Говорю – сложно, не знаю я что у меня с моей девушкой.

Ну да говорит – я вас видела, вы по характеру друг другу не подходите.

Молчу.

(Зачем Л. с ним играет, как думаете? Каков ее профит?)

На выходных Л улетает в коммандировку. Берусь везти ее в аэропорт.Везу к себе. Времени около часа, она прижимается и говорит что не знает куда это нас заведет. Говорю, что может в отношения. Она – по моему, тебе нравятся миниатюрные девушки, моего типа.

Я – мне нравишься ты, Л.

Л прячется под мышку. Я говорю – я не изменяю своей девушке, ты же понимаешь что это случилось вне меня.

Л – ну да, у нас взаимная химия.

Я –нету у нас никакой взаимной химии… мы взрывная смесь и расщепленный атом в одном флаконе.

Л молчит. Я говорю – ты не думала что у нас могут быть нормальные отношения?

Л – я в отношениях уже 4 года. К себе он жить не зовет, все разваливается. Но я его все же люблю.

Я молчу. Обнимаемся, потом везу ее в аэропорт. Говорю что еслибы мы встречались, я бы хотел эксклюзива. По дороге в аэропорт льнет ко мне, прощаемся. В голове полная каша.

(Не каша, а пожар)

Звоню старому и очень доверенному другу.

– Ты рехнулся, говорит – ты серьезно хочешь встречаться с Л?! Ты пойми… Л плохая девочка. Ты и сам не так чтобы ангелочек, но как ты будешь относиться к ее поведению, в отношениях, когда она будет общаться с другими мужчинами? Будешь закрывать глаза? Как ты разрулишь ваши совместные дела? Что будешь делать с ее парнем? В то время как с А можно строить нормальную жизнь.

(Как обычно, доверенные друзья кормят корону и удобряют зеленый виноград: “зачем она тебе нужна?” Как будто захоти автор и Л будет с ним. На самом деле, чем больше автор будет бегать за Л, чем щедрей он будет сливать все, тем дальше она будет удаляться, иногда подходя ближе. Еще раз спрошу, зачем ей это?)

В результате решаю, когда Л вернется, сказать что мне нужно узнать ее получше. И никакого секса пока я не определюсь, к чему ведут мои отношения с А.

(В результате он решил поставить жирную точку и сделать вид, что ему что-то предложили кроме роли страстно влюбленного поклонника)

Две недели, все время не посвященное работе, думаю только об этом. В результате, бабушка дедушку опередила. По приезду, Л говорит – Ты много проводишь времени со своей девушкой? она налаживает отношения с твоим сыном?

– Отлично, – говорю, – налаживает. Думаешь, чего у меня в голове полная каша.

– Короче С, давай держать отношения только на проффесиональном уровне. Мои отношения разваливаются, но я не хочу сидеть попой на двух стульях.

Отлично думаю – именно то что я хотел. Добился. Умничка.

(В конце истории автор еще и рефлексию свою добил, уверившись в том, что он хотел, чтобы Л. ему отказала. И кстати, скажите, почему Л. все время акцентирует на том, что ее отношения плохие, что ее МЧ не хочет жениться?)

Говорю – Л, я хочу тебя узнать по лучше. Как человека. Я хочу тебя видеть вне работы.

– Хорошо , – говорит, – Согласна. Платонически я общаюсь со своими друзьями, это не проблема.

– А то стоит мне тебя коснуться, и пускай мир горит огнем.

Смеется. Прощаемся. В голове полный сумбур. Не знаю, правильное ли решение.

(На прощанье еще несколько векторов слива, опишите их)

Конечно же, сравнивать отношения с А и отношения с Л это сравнивать яблоки с помидорами (незрелыми) ,но я все же думаю что добится Л можно.

(Для бешеной собаки пять верст – не крюк. Кстати, Л. хочет, чтобы он так думал. Зачем это ей?)

С одной стороны, жар,накал, ум, креатив, характер Л это то чего я желал два года назад и желаю сегодня. С другой, я не уверен, возможно драма которую мы тут нагнали меня привлекает больше человека, и когда пыль опустится то окажется что вместе нам не попути. С третьей, я не уверен что нам по пути с А. И возможно именно это отсуствие страстей и желание страсти и театра мешает мне инвестировать в ровные успешные отношения. Особенно если помнить что А только стукнуло 30 и она хочет детей, а Л которой детей тоже хочется стукнет 40, и ее отношение ко мне может быть завязанно именно на том что я предлагаю ей что-то, что ее нынешний парень так и не предложил, и вне этой заманки я ей не сдался.

(Почему он считает заманкой свой слив и весь потенциал будущего слива?)

В общем, я сильно надеюсь на ваш разбор. Еще раз несказанно огромное спасибо за два предыщущих. Наверное, по сравнению с прошлыми проблемами, эта проблема лучшая. И для меня жизненно критичная.

(Вот про жизненно критичную он не соврал, а все письмо делал вид, что “нет, так нет”)

С уважением,

С