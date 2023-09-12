Мнение: Зарастёт ли Россия борщевиком, «День триффидов» и разочарование общества в науке

1. Токсичный борщевик Сосновского, занесённый беспечными советскими агрономами в центральную часть нашей страны, грозит к середине века захватить почти всю Европейскую территорию России. Бороться с этим наследием сталинских времён исключительно тяжело (ссылка):



Захватывая участок земли, борщевик вытесняет оттуда остальные растения, перекрывая свет широкими листьями и выделяя в почву вещества, препятствующие росту других видов. Вслед за растениями территорию покидают грибы и животные…

В 2022 году исследователи пришли к выводу, что за счет расширения среды обитания на фоне глобального потепления к 2040-2060 годам борщевик захватит практически всю европейскую часть России, за исключением самых северных регионов. Ученые подчеркнули, что для избавления от него необходимо несколько лет упорных усилий, и предупредили, что на это может потребоваться много денег. Однако ситуацию необходимо взять под контроль как можно скорее, пока не стало слишком поздно.

В борщевике содержатся токсичные вещества — фуранокумарины. При попадании на кожу они способны вызывать болезненные ожоги с волдырями, заполненными жидкостью. В самых тяжелых случаях они представляют угрозу для жизни. Среди осложнений — гнойно-некротические изменения на коже, тошнота, рвота, головная боль. Кроме того, аэрозольные частицы провоцируют появление отека гортани и верхних частей пищевода. При попадании сока борщевика в глаза может наступить полная слепота. Наибольшую угрозу сорняк представляет для детей и пожилых людей.

Лично я полагаю, что всё дело в штрафах. Можете называть меня тоталитаристом, но я полагаю, что даже скромные штрафы за борщевик, если они будут взиматься регулярно, сделают биологическое чудо — собственники, не желающие платить штрафы каждый месяц, точно изыщут способы расправиться с хищными борщевиками на своих участках.

Государственная система «Борщевик», премия в 20% от штрафа доносчику, удобный сервис приёма фотодоказательств и автоматическая система ежемесячной рассылки штрафов. Вот, собственно, и всё, что нужно сделать государству. Остальное лендлорды при помощи неравнодушных граждан сделают сами.

2. Блогер takoe-nebo рассказывает, как борщевик из почти безобидного эндемика гор Кавказа превратился в одну из главных угроз для нашей страны (ссылка):



Сегодня это гигантское живучее растение наводит ужас на жителей Центральной части России. А ещё полвека назад оно было гордостью селекционеров и надеждой аграриев. Найденный в предгорьях Кавказа и доработанный в советских лабораториях борщевик Сосновского выглядел чрезвычайно живучим и рос быстро и обильно. Казалось, вот оно, решение: и коровы сыты, и луга целы. Оказалось, что казалось. Вкус молока от него портится, как и генетика у поедающих его животных. А люди получают от растения жутчайшие ожоги.

Так как экология в СССР принадлежала к “буржуазным лженаукам” наравне с кибернетикой и генетикой, то коммунистические функционеры посчитали борщевик идеальным советским решением, и возразить им было некому – немногие оставшиеся специалисты мотали сроки в лагерях и держали языки за зубами, чтобы не быть уничтоженными как их коллеги.

Советские [агрономы] рассуждали так: растение с наивысшей формой облиственности. С высокой морозостойкостью и способное к интенсивному фотосинтезу даже при заморозках до минус восьми. Не имеет специфических заболеваний, игнорируется вредителями и имунно к большинству распространённых инфекций. Даёт фантастический прирост зелёной массы за сезон, даже на скудных почвах оно приносит до двух тысяч центнеров с гектара. Содержание белков в этой массе — до 28%! Это же какой гигантский подарок сельскому хозяйству! Это же раза в четыре, нет, в пять раз больше, чем дают самые-рассамые силосные культуры типа вики или райграса! А какие чудные сахара содержит, какие витамины, даже антибактериальный эффект имеет! Огромное, до трёх метров высотой, растение, которое способно за сутки вытянуться на десять сантиметров, прекрасно растущее, благодаря своему горному происхождению, в северных широтах, абсолютно нетребовательное к почвам и уходу и охотно поедаемое скотом. Это же мечта и облегчение труда колхозников, победа над вечным дефицитом кормов, который с 1917 года так и не удалось преодолеть.

Нет, немедленно, немедленно нужно рассылать циркуляры, требуя, чтобы все колхозы и совхозы закупали семена борщевика Сосновского и срочно приступали к его выращиванию!

По удивительному совпадению, примерно в то же время в далёкой Англии писатель Джон Уиндем закончил свой фантастический роман «День триффидов». В нём описывалась борьба остатков человечества с огромными, способными передвигаться хищными ядовитыми растениями — триффидами. Триффиды, трёхметровые ботанические монстры, наделённые подобием коллективного разума, по описанию здорово смахивают на борщевик Сосновского — и размером, и толщиной стебля. В первых версиях романа Уиндем подробно рассказывает, что вывели этого мутанта в Советском Союзе, руководил работами лично Трофим Лысенко, а хотели советские учёные создать идеальное растение-корм для скота и одновременно масличную культуру. В поздних версиях романа Уиндем эту часть изменил, убрав большинство упоминаний об СССР, — видимо, не хотел на первых же страницах книги придавать ей выраженную политическую окраску.

Что это было? Действительно чистое совпадение, гениальное озарение или прочитанная где-то заметка о новых достижениях советских селекционеров, каковые достижения периодически демонстрировались иностранным корреспондентам?

И ещё один момент остаётся непонятным. До сих пор можно найти кое-какие отчёты по борщевику Сосновского тех времён: там сплошные сахара, протеины, предпочтительный тип силосования, фотосинтез по С-3 типу, желательные направления селекции… Но ни одного слова о том, что вообще-то эта зелёная тварь реально опасна. Неужели никто из учёных, из работников на делянках не сталкивался с брызгами его сока, никто не удивлялся потом кровавым язвам на руках и на лицах?

Сок борщевика содержит светочувствительные вещества из группы фуранокумаринов. Попадая на кожу, они моментально проникают внутрь её клеток, и те на несколько дней полностью теряют способность защищаться от ультрафиолетового излучения.

Умение противостоять этому излучению эволюционно вырабатывалось на нашей планете миллионы лет. Лишь после этого наши далёкие предки смогли выбираться из морских глубин и болотного ила под смертельное сияние беспощадного светила. Ибо наше замечательное тёплое ясное солнышко — вообще-то жёсткий убийца, изничтожающий любую органику, кроме той, которая научилась от него защищаться.

И вот контакт с соком борщевика мигом лишает нас этой защиты и превращает высокоразвитый сложный организм — в обезумевшего вампира, чья плоть испаряется в солнечных лучах.

Так о чём советские учёные думали, где их примечания к отчётам в стиле «только учтите, что работать с нашим замечательным растением лучше всего в скафандре»?

3. История с борщевиком – это лишь одна из причин разочарования современного общества в науке. Блогер boldogg пишет (ссылка):

Наука разочаровывает.

Она – по ощущениям общества – не дала ничего прям уж такого.

Ожидались полёты к звёздам и нуль-Т – вместо этого летают самолёты, сделанные ещё в 1970-ых. И это дорого.

Ожидали биоблокаду какую-нибудь, маточный репликатор – вместо этого людям удлинили старость. И это тоже дорого.

Ожидался Парк Юрского Периода – и до сих пор даже мамонта какого-нибудь не оживили.

Изменение тела по запросу, редактирование генов, киборгизация, андроиды – и даже не сказать, что ничего этого вовсе нет, но везде какой-то недолёт. Даже термояд никак не доделают сколько уж лет.

Почти во всём так – недолёт. Много есть, много крутого есть, но вот некую важную грань перейти так и не удалось – а к тому, что есть ещё и привыкают быстро. Вот, к интернету привыкли – хотя тут никакого недолёта, это круче и БВИ, и чего там ещё кто придумывал. И смартфон круче комма.

Но в общем и целом, мы по-прежнему работаем, болеем, стареем и умираем.