Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации в районе Работино

Военкор Александр Харченко по ситуации в районе Работино.

О ситуации в районе Работино

Долго не писал. По ряду независящих от нас причин не был на фронте энное количество времени. Только что вернулись из Вербового и из-под Работино.

Хочу сразу похвалить российских оружейников. ОФАБы с УМПК стали частыми гостями на линии фронта. По ощущениям минимум 8 таких подарков за день приземляются в окрестностях Работино. Слышишь знакомый шелест в небе и чувствуешь себя чуть более уверенно.

Вокруг стоят сотни единиц сожжённой бронетехники. И если в мае я думал, что украинское контрнаступление будет напоминать «Курскую дугу», то при ближайшем рассмотрении понял, что перед нами Первая мировая война, где вместо стылых лошадей по округе разбросаны остовы броневиков. Запад ставил на прорыв бронетанковых кулаков, но, во-первых, российская оборона уже была подготовлена и ,во-вторых, на поле боя у нас появились FPV-дроны, что не учли западные генералы.

Почему же броня потеряла свою значимость? Простой пример, произошедший вчера на поле боя. Как только Бредли подъезжает к Работино, его тут же начинают вести беспилотники. Сразу же к ПТУРам и пультам FPV-дронов бегут десятки человек. Всем нужен ценный трофей. В итоге, только заехав в населенный пункт, американская броня сразу же получает беспилотник в морду (срабатывает динамическая защита), и водитель спешно уезжает назад, отстреливая дымы. Задача по эвакуации была сорвана.

Несмотря на всю критику, линия Суровикина все-таки выполняет свою задачу. Да, украинцы добрались до нее в районе Вербового, но штурмовали ее в пешем порядке. Бронетехника так и не прорвалась вперед, а значит и после потери первых рубежей, «зубья дракона» все еще выполняют свою функцию.

Поскольку бронетехника стала вспомогательным элементом на поле боя, на первый план вышли пехота, артиллерия, беспилотники и РЭБ. Тот, кто соберет правильную конструкцию в этом квадрате, тот и получит преимущество на поле боя в ближайшем будущем.

Украинцы и их кураторы поняли, что перед нами теперь окопно-пехотная война, и поэтому все активнее применяют кассетные боеприпасы. По моим ощущениям, на каждый осколочно-фугасный боеприпас теперь применяют два кассетных. Жевто-блокитные рвутся в сторону Новопрокоповки. В итоге их продвижение выглядит так: несколько дней утюжат окопы артой, в это время накапливаются небольшими группами в подвалах Работино. В назначенный час бегут на штурм в пешем порядке. Если штурм очередного опорника не удался, все повторяется снова и так до тех пор, пока посадку не сотрут с лица земли.

Такая сейчас обстановка на линии фронта. Позже напишу еще о паре интересных моментов.

(с) Александр Харченко

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Несколько суток провели в окрестностях Работино и Вербового на Запорожье.

Из наблюдений. ВСУ стараются беречь технику – благо её здесь до этого ВС РФ пожгли знатно – используют только для заброски пехоты, эвакуации раненых. Их перемещения пехотой происходят малыми группами, причём уже даже не по 5-15 человек, а двойкам-тройками.

С обеих сторон не смолкает артиллерия. Каждые 5-10 минут слышны характерные разрывы кассетных боеприпасов ВСУ. В окрестностях Вербового и Работино высока активность fpv-дронов. И мы, и ВСУ наблюдают за каждым движением друг друга. Поэтому перемещения минимальны.

Бои на Запорожье для ВСУ сильно затянулись, что выгодно российской стороне. Пока все, что мы видели похоже на очередную их подготовку наступать, но времени у украинцев остаётся не так много.

(с) Сергей Шилов

Ниже, фотографии из ситуационного центра НАТО, который координирует наступление ВСУ на Запорожском направлении, в том числе и на Работино.

Результаты НАТОвского руководства в районе Работино особенно наглядны.

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