Мнение: О разрухе в регионах России… Распад державы начинается?

Пока одни за долю малую рассказывают бравурно, как #Россия прирастает территориями, другие бьют тревогу. Ибо «#финансы поют романсы». Не в Москве, понятное дело. Но в территориях и регионах.

Тревожный симптом. С таких вот региональных дефицитов брали старт процессы распада в #СССР. И в самой России начала 1990-х — тоже. А #история, зараза этакая, имеет неприятное свойство повторяться.

Сразу четыре российских региона в первом полугодии 2023 года столкнулись с двузначным падением налоговых сборов в местные бюджеты. Такие данные в докладе о состоянии финансов субъектов РФ приводят эксперты Института Гайдара.

Антирекорд по сокращению доходов поставил Ненецкий автономный округ, где сборы за 6 месяцев рухнули на 35,1%. Доходы бюджета Хакасии сократились на 27,2%, а Кемеровской области, ключевого региона добычи угля в РФ, — на 21,7%. Санкт-Петербург, где находится штаб-квартира «Газпрома», потерял 13,2% доходов после того, как объёмы газового экспорта в Европу упали до минимума с середины 1970-х годов.

У 26 субъектов РФ долговая нагрузка превысила 50% собственных годовых доходов, а антирекордсменом стала Удмуртия, долг которой превысил 100% годового бюджета. По итогам 2023 года 35 субъектов РФ получили дефициты бюджетов, а шесть были вынуждены потратить на его покрытие практически все запасы денег на счетах. Это, в частности, республика Тыва, у которой в резервах «не осталось ничего», писали аналитики «Эксперт РА». Калмыкия, Бурятия, Карелия, Мурманская область и Чукотский автономный округ также почти все остатки направили на покрытие «дыр» в местных бюджетах. К слову, это #регионы, чьи жители активнее других идут на всем известный контракт.

Раньше это можно было исправить за счёт межбюджетных трансфертов. Но теперь федеральный #бюджет — сам в дефиците. И у него две большие «чёрные дыры» — #новые территории плюс оборонные расходы. Что там удастся наскрести на «поддержку штанов» у регионалов — большой вопрос. Скорее всего, на него последует уже известный ответ: «Денег нет, но вы держитесь» ©

Однако сколько вот так можно «продержаться», на голом-то патриотизме?

И как скоро начнутся центробежные тенденции у тех, кому центр не даёт ничего, а требует — много.

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