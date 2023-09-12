WhatsApp готовит возможность принимать сообщения из других мессенджеров

В популярном мессенджере WhatsApp готовят новую опцию, позволяющую осуществлять обмен сообщениями между разными мессенджерами.

В свою очередь, поводом для такой разработки стало требование от Евросоюза, которое необходимо исполнить до весны следующего года. В настоящее время специалисты уже обнаружили версию мессенджера WhatsApp 2.23.19.8, где уже предусмотрена соответствующая опция, которая получила название Third-party Chats.

Таким образом, разработчики мессенджера намерены в установленный срок предложить новую опцию для пользователей. Вместе с тем пока остальные подробности о новой функции удерживаются в тайне.