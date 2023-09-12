WhatsApp готовит возможность принимать сообщения из других мессенджеров
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В популярном мессенджере WhatsApp готовят новую опцию, позволяющую осуществлять обмен сообщениями между разными мессенджерами.
В свою очередь, поводом для такой разработки стало требование от Евросоюза, которое необходимо исполнить до весны следующего года. В настоящее время специалисты уже обнаружили версию мессенджера WhatsApp 2.23.19.8, где уже предусмотрена соответствующая опция, которая получила название Third-party Chats.
Таким образом, разработчики мессенджера намерены в установленный срок предложить новую опцию для пользователей. Вместе с тем пока остальные подробности о новой функции удерживаются в тайне.
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