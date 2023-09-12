Заголовок: Путин Предлагает Увеличить Верхнюю Планку Дальневосточной Ипотеки до 9 млн рублей и Расширить Программу

Президент РФ Владимир Путин на Восточном Экономическом Форуме 2023 года представил инициативу по увеличению верхней планки дальневосточной ипотеки до 9 миллионов рублей. Он также подчеркнул необходимость расширения этой программы на сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на Дальнем Востоке.

Путин заявил: “Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность, конкретно увеличив верхнюю границу кредита до 9 миллионов рублей для желающих приобрести жилье площадью свыше 60 квадратных метров.” Это изменение предоставит семьям больше возможностей для выбора жилья на первичном рынке или для строительства собственного дома.

Кроме того, президент предложил расширить охват программы, делая ипотеку под 2% доступной для всех сотрудников ОПК на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения.

В ответ на вопрос о рисках “раздутой” льготной ипотеки, Путин признал наличие рисков, но заверил, что правительство принимает меры для их смягчения. Он также отметил, что на Дальнем Востоке РФ проживает всего 12 миллионов человек.

Декабрь 2022 года увидел продление программы дальневосточной ипотеки до 2030 года. Программа доступна для молодых семей до 35 лет, родителей-одиночек, участников программы “Дальневосточный гектар”, региональных программ трудовой мобильности, а также для медицинских работников и педагогов, имеющих опыт работы на Дальнем Востоке не менее пяти лет.

В заключение, президент подчеркнул, что развитие Дальнего Востока станет приоритетом для РФ в XXI веке, отметив динамичный рост инвестиций на этом регионе, который в три раза превышает общероссийский показатель. Он поручил правительству включить изучение недр Дальнего Востока в программу геологоразведки.