По пути следования бронепоезда Ким Чен Ына в Приморье расступились облака и расцвели яблони

В Приморье метеорологи и учёные зафиксировали ряд невероятных изменений: всего лишь за полдня развеялся обширный грозовой фронт, среднесуточная температура повысилась на 5-6 градусов, а вдоль железной дороги расцвели яблони и вишни, хотя обычно это происходит только весной.

Аномалии наблюдаются в районе следования бронепоезда лидера КНДР Ким Чен Ына, который направляется во Владивосток. В момент, когда он пересёк границу, над горой Облачной в Чугуевском районе посреди дня засияла яркая звезда, а лесные звери и птицы со всего края устремились к железной дороге. Как отмечает местная пресса, они не нападают на людей, а лишь благоговейно занимают места вдоль пути следования Блистательного Генералиссимуса, Высшего Руководителя народа объединённой Кореи и всех прогрессивных сил мира.

У путей также с утра толпятся нуждающиеся и увечные жители региона. Как неоднократно было зафиксировано ранее корейскими экспертами, те, кто даже издали увидел бронепоезд Легендарного Полководца, могут рассчитывать на исцеление и спасение. Чёрные же души и нераскаявшиеся преступники напротив не могут этого перенести – оказавшись поблизости, они слепнут, бьются в конвульсиях бессильной ярости, увядают подобно сорнякам.

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