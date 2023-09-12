Мнение: О проклятии «овечки Долли»… Карма таки настигла?

Когда Нильса Бора спросили, зачем над его дверью подкова, ведь он не верит в её силу, учёный-физик ответил, что слышал не раз, как она помогает людям независимо от веры. Точно так же и законы кармы работают даже по тем, кто их отвергает.

И сейчас — сработали ровно так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений…

Он совершил научный прорыв, стремясь найти лекарство от болезни, которой опасался всю #жизнь. И по неумолимой кармической логике, нашёл свою смерть именно от этого заболевания. Перед тем разочаровавшись в собственных новаторских идеях и отправных точках.

В Великобритании в возрасте 79 лет умер генетик и эмбриолог Иэн Уилмут. Мало кто без Гугла найдёт, чем он знаменит, а вот его детище известно, наверное, всем. Иэн Уилмут возглавлял смелый эксперимент по клонированию овечки Долли в 1996 году. И этот опыт оказался успешным.

Вопреки расхожему мнению, Долли не была первой «искусственно созданной» овцой. Но раньше этих млекопитающих клонировали из эмбриональных клеток. А Долли стала первой, кто была создана из культивированной молочной клетки, для чего генетическая информация из молочной железы шестилетней овцы Финн Дорсет была перенесена в яйцеклетку, взятую у шотландской черноликой овцы. Причём овца-прототип на момент клонирования уже умерла. Но часть её клеток, необходимая для эксперимента, была своевременно заморожена и находилась в жидком азоте, чтобы сохранить и передать генетический материал.

Иэн Уилмут считал, что этот прорыв позволит учёным изучать генетические заболевания, от которых пока не существует известного медикаментозного лечения. И втайне надеялся, что в итоге будут найдены преодоления таких болезней на основе генной инженерии. В их числе была и болезнь Паркинсона — дегенеративное заболевание головного мозга, сопровождающееся симптомами нарушения двигательной функции, но приводящее к снижению когнитивных функций и психическим расстройствам. Как правило, она проявляется у пожилых людей: среди мужчин возраста 85+ её диагностируют почти у каждого двадцатого.

Овечка Долли, которую в шутку назвали в честь кантри-певицы Долли Партон, прожила не очень долгую, но вполне обычную овечью жизнь. Она родила шестерых ягнят и провела остаток своих дней среди стада в Институте Рослин недалеко от Эдинбурга. Её усыпили в 2003 году в возрасте шести с половиной лет, после перенесённого артрита и вирусного заболевания лёгких. В среднем овцы живут по 10-12 лет и данные болезни настигают их сильно позже.

После смерти Долли Иэн Уилмут ещё долго работал в науке. Он вышел на пенсию в 2012 году с поста директора Центра регенеративной медицины MRC при Эдинбургском университете. А в 2018 году учёный сообщил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона. Незадолго до этого он с горечью признал, что был «чрезмерно оптимистичен» по поводу скорости, с которой его открытие реально поможет пациентам. Также он заявил, что перспектива широкого использования генной инженерии для лечения дегенеративных состояний, таких как болезнь Паркинсона, вероятно, появится «через десятилетия».

Внешне может показаться, что Иэн Уилмут тоже прожил «нормальную человеческую жизнь». По статистике, британские мужчины в среднем покидают этот мир в возрасте около 79 лет. Но в когорте образованных и обеспеченных представителей сильного пола Соединённого королевства эти показатели на 6-8 лет выше. И со времени клонирования Долли никаких равнозначных научных открытий сэр Иен не совершил: последние 16 лет учёной карьеры — сплошной тупик.

Минус 10% от возможного срока жизни, застой в учёной карьере и болезнь, ради борьбы с которой дерзнул «перейти черту» — достаточная ответка от мироздания за «посягательство» на то, что всегда считалось прерогативой Творца?

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