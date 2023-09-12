Скандалы: Европа отнимает деньги у россиян

Бизнесмены из РФ не могут заключать контракты, обыватели рискуют потерять имущество

В Евросоюзе стартовала очередная кампания по актуализации банковских баз. Финансовые организации отказывают клиентам с российскими паспортами в открытии новых счетов и блокируют доступ к действующим продуктам. Шанс на решение возникших проблем есть только у обладателей вида на жительство. Не имеющим его владельцам бизнеса и недвижимости в европейских странах грозят серьёзные неприятности.

На этот раз центром финансового противостояния стала Чехия. В последних числах августа группа российских хакеров NoName057(16) организовала атаку на пять банков этой страны: Komerční banka, ČSOB, Air Bank, FIO Banka и Česká spořitelna. Сайты многих из них в течение последней недели работали с перебоями. Взломавшие серверы россияне заявили, что добиваются прекращения поддержки чешским правительством боевых действий на Украине. Это изначально нереалистичное требование не было удовлетворено, а принятые после атаки контрмеры ударили по гражданам РФ.

В начале сентября клиенты отдельных чешских банков получили уведомления о блокировке счетов. Формальным поводом для этого стали якобы устаревшие паспортные данные. В уведомлениях предлагалось обновить информацию онлайн, используя для этого специальную форму в личном кабинете.

При этом упомянутая форма из личного кабинета исчезла. Более того, в ответ на запросы представители службы поддержки поясняли, что функция онлайн-обновления отключена. Отныне передать свои персональные данные представителям банка можно только лично, посетив один из филиалов в Чехии. Для этого необходимо иметь на руках действующий паспорт и вид на жительство.

Таким образом, доступа к своим деньгам лишилось большое число россиян, которые открывали счета для обслуживания недвижимости, но постоянно проживали на территории РФ. Они не смогут заплатить налоги, оплатить коммунальные и иные услуги.

Спустя некоторое время чешские компетентные органы привлекут должников к ответственности.

В некоторых случаях гражданам РФ придётся отвечать за долги находящейся в Чехии недвижимостью и другим имуществом.

Как сообщают «Октагону» проживающие в Чехии россияне, ранее с аналогичными проблемами сталкивались клиенты местного отделения «Райффайзенбанка». В отличие от ряда чешских банков последнее периодически берёт плату за обслуживание. В результате владельцы некоторых заблокированных счетов не только теряли доступ к своим средствам, но и через некоторое время оказывались должны банку.

Дискриминация бизнесменов российского происхождения производится по несколько другой схеме. По словам предпринимателей, ведущих свою деятельность в стране, начиная с февраля 2023 года чешские банки дополнили пакет документов, необходимых для открытия счёта фирмы, бумагами, свидетельствующими о наличии взаимоотношений владельца предприятия и самого предприятия с Чехией. В чём именно должна заключаться эта связь, в соответствующей рекомендации Чешского национального банка не поясняется, что позволяет банкам интерпретировать эту норму по собственному усмотрению.

Всё происходящее не соотносится с утверждёнными Евросоюзом антироссийскими санкциями. В них предусмотрено лишь одно ограничение, касающееся банковского обслуживания. Оно запрещает гражданам и организациям из РФ открывать депозиты на сумму более 100 тыс. евро. Счёт депозитом не является. В том же пакете указывается, что запрет не применяется в отношении россиян, у которых есть вид на жительство в одной из стран ЕС.

Похожие проблемы наблюдаются в соседней Словакии, где студенты и бизнесмены с российскими паспортами массово сталкиваются с отказом при попытке получить банковские услуги. Причём открытие счёта не гарантирует даже наличие вида на жительство.

– За последние два-три месяца у некоторых наших клиентов словацкие банки закрыли счета на том основании, что они производили расчёты с российскими компаниями. При этом речь идёт об операциях, которые не связаны с санкционными товарами и не нарушают европейские санкции. В этих бизнес-взаимоотношениях не участвовали лица из санкционных списков, – рассказывает «Октагону» управляющий партнёр словацкой компании LION law&consulting, s.r.o. Евгений Артюх.

Практика работы консалтинговой фирмы показывает, что после 24 февраля 2022 года как словацкие банки, так и представленные в стране филиалы иностранных банков изменили подход к работе с клиентами, имеющими российские и белорусские паспорта. В одних финансовых организациях им сразу отказывают в открытии счёта, в других – в устной форме интересуются, планируют ли они проводить расчёты с Россией, либо просят ответить на этот вопрос письменно в ходе заполнения анкеты.

Запросы с просьбой объяснить причины отказа в открытии счёта чаще всего остаются без ответа.

– Работая с клиентскими поручениями, мы пишем запросы в банки с просьбой пояснить, почему они отказываются открывать счета. В ответах чаще всего говорится, что банки вправе не объяснять причину отказа, – отмечает Евгений Артюх.

«Никто, конечно, прямо не пишет, что это связано с российским паспортом. Но если подойти системно и посмотреть на большое число таких случаев, то можно предположить, что такая связь есть»,- Евгений Артюх, управляющий партнёр компании LION law&consulting, s.r.o. (Словакия)

Другой работающий в Европе бизнесмен на условиях анонимности высказал мнение, что сейчас европейские банки по многим вопросам подменяют государство.

– Они вправе проводить комплексные проверки любого клиента, не получая его согласие, запрашивать у клиентов практически любые дополнительные сведения. Банки в ряде случаев вправе интерпретировать законодательство. Само понятие банковской тайны размылось и в прежнем привычном значении больше не существует, – считает собеседник издания.

В настоящее время по большинству вопросов банки ЕС ориентируются не на указания собственных регуляторов, национальных и европейских властей, а на инструкции Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Организация вырабатывает мировые стандарты для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Группа основана в 1989 году участниками G7. Помимо представителей «Большой семёрки», в организацию входят Китай, Индия, Гонконг, Бразилия, Аргентина, Австралия, ЮАР, Саудовская Аравия и другие страны. В общей сложности 37 государств. Девять дочерних структур FATF шефствуют над ещё более чем 200 странами мира.

– FATF постепенно берёт управление в банковской сфере во всём мире в свои руки. И возросшая самостоятельность европейских банков в совокупности с самостоятельно принимаемыми ими дискриминационными решениями – тому яркое свидетельство, – рассуждает источник «Октагона». – Создаётся ощущение, что эти шаги призваны запустить кризис, который поможет некоторым международным игрокам получить сверхприбыль. Аналогом подобного кризиса является недавняя пандемия, в ходе которой государства добровольно отдали часть власти ВОЗ. Последняя принимала решения, принёсшие Биг Фарме доходы в объёме миллиардов долларов.

Оригинал материала: “Октагон”