 

Вечерний хронотип увеличивает риск диабета

12.09.2023, 16:40, Разное
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Недавнее исследование выявило, что люди, предпочитающие поздний активный режим (так называемые “вечерние совы”), имеют на 19 процентов больший риск развития диабета по сравнению с “жаворонками”. Это открытие связано с нездоровым образом жизни, который чаще ведут женщины, относящие себя к вечернему хронотипу.

Хронотип, предпочтительное время сна и бодрствования человека, частично определяется генетически, и его изменение может быть сложным. Людям, считающим себя “совами”, следует уделить больше внимания своему образу жизни, так как это может увеличить риск развития диабета 2 типа, предупреждают врачи.

Исследование проводилось на выборке из почти 64 000 женщин. Ученые анализировали данные о снах, диете, физической активности, курении, употреблении алкоголя, а также семейном анамнезе диабета. После учета всех факторов образа жизни установлено, что вечерний хронотип связан с увеличением риска развития диабета на 19 процентов.

Однако среди тех, кто ведет здоровый образ жизни, лишь 6 процентов имеют вечерний хронотип, в то время как среди тех, кто придерживается нездорового образа жизни, этот показатель составляет 25 процентов. “Вечерние люди” также склонны к употреблению больших количеств алкоголя, некачественной диете, недостаточному сну и курению, а их показатели веса, индекса массы тела и физической активности находятся в нездоровом диапазоне.

Исследователи отмечают, что связь между вечерним хронотипом и риском диабета ослабевает при контроле за нездоровым образом жизни, но она всё равно остается заметной. Также было выявлено, что у работников дневной смены связь между хронотипом и диабетом более сильная, чем у работников ночной смены, что подразумевает потребность в персонализированном планировании работы.

Следующим этапом исследования будет изучение генетических причин хронотипа и его связи с болезнями сердца. Врачи надеются, что, если удастся выявить причинную связь между хронотипом и диабетом, это поможет разработать более эффективные стратегии профилактики для пациентов.


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