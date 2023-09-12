 

Путин заверил бизнес в отсутствии деприватизации и призвал соблюдать законы

12.09.2023, 16:40, Разное
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Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что действия Генпрокуратуры по отношению к определенным компаниям не имеют связи с официальными решениями властей. В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), он подчеркнул, что не будет проводиться деприватизации, которой опасается бизнес. Тем не менее, Президент напомнил, что все обязаны соблюдать законы.

Вчера, 11 сентября, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил обеспокоенность бизнес-сообщества по поводу случаев национализации частных активов. Он подчеркнул, что предприниматели не знают, кто может стать следующим в очереди. По его мнению, в настоящее время наиболее важно сохранить экономическую стабильность.

Беспокойство бизнеса вызвала, в частности, решение арбитражного суда Пермского края, который 8 сентября удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 94,2% акций АО “Метафракс Кемикалс” в пользу РФ. Прокуратура утверждает, что завод является стратегическим предприятием, и его приватизация была возможной из-за незаконных действий местных чиновников.


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