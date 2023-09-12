Скандалы: На абордаж

Дочь владельца балаковского завода минудобрений отбила у экс-директора Google свою суперяхту Alfa Nero

В выходные стало известно, что экс-гендиректор Google Эрик Шмидт передумал покупать яхту, приписываемую российскому миллиардеру Андрею Гурьеву. Судно было выставлено на продажу властями Антигуа и Барбуды (острова в Карибском море), где яхта бесхозно стояла больше года. Alfa Nero собирался купить за 68 миллионов долларов Эрик Шмидт, но передумал после судебных претензий дочери Гурьева – Юлии Гурьевой-Мотлоховой.

«Шмидт из-за юридических разногласий решил, что мы не сможем предоставить ему четкое право собственности на корабль», — отметил посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс, добавив, что не согласен с выводами Шмидта.

Второе место в аукционе по продаже Alfa Nero занял девелопер из штата Мэриленд Уоррен Э. Холле, сообщает Форбс.

Между тем, адвокаты дочери Гурьева подали иск в Апелляционный суд Антигуа и Барбуды еще в июне. В документе говорилось, что именно она является «единственным совершеннолетним бенефициаром Tyne Trust и Flagstaff Trust, которые соответственно владеют двумя компаниями, владеющими судном Alfa Nero и находящимися на его борту произведениями искусства». В конце июля правительство Антигуа и Барбуды подало встречный иск в ответ на жалобу Гурьевой-Мотлоховой.

Напомним, что старшая наследница Юлия Гурьева-Мотлохова является соучредителем Благотворительного фонда Андрея Гурьева и активно участвует в его работе. Ее муж Алексей Мотлохов (сын бывшего заместителя губернатора Мурманской области) управляет накоплениями семьи в хедж-фонде Kola Capital. Вместе с тремя детьми они живут в Лондоне, в районе Хайгейт, недалеко от особняка Витанхерст Андрея Гурьева.

Семья Гурьева, в свою очередь, является контролирующими владельцами ПАО «Фосагро» и АО «Апатит». На выпуске удобрений «Фосагро» заработала в 2022 году 164 млрд рублей (рост 38%), данные по «Апатиту» есть лишь за 2021 год, когда выручка компании составила 361,6 млрд рублей. В Балаково расположен филиал АО «Апатит», чья финансовая отчетность отдельно не приводится.

Alfa Nero имеет 82 метров в длину, на борту есть 12-метровый бассейн, джакузи, спа-салон, салон красоты и вертолетная площадка. По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), Alfa Nero была приобретена Гурьевым в 2014 году за $120 млн. Однако сам миллиардер отрицал, что владеет ею.

Судно было пришвартовано у берегов Антигуа с марта 2022 года. После того, как члены семьи Гурьевых попали в санкционные списки США, ЕС и Великобритании, власти Антигуа настоятельно рекомендовали местному бизнесу воздержаться от снабжения яхты топливом и материалами, оставив судно на минимально необходимом для долгой швартовки уровне.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”