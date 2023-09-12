На российском рынке начались продажи Oppo A38 за 15 999 рублей

На российском рынке вышел новый недорогой смартфон OPPO A38.

Данный девайс отличается 6,56-дюймовым экраном с высоким разрешением и частотой обновления кадров 90 Гц. За быстродействие смартфона OPPO A38 отвечает мощный чип MediaTek Helio G85 с 4 гигабайтами оперативной памяти. В базовой версии аппарат получил 128 гигабайт постоянной памяти. С тыльной стороны встроили основной блок камеры с главным датчиком 50 мегапикселей.

Передняя камера ограничена модулем на 5 мегапикселей. Вместе с тем девайс имеет аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Стоимость модели смартфона в РФ составит около 16 тысяч рублей.