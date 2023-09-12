 

«Позвонить есть? А если найду?» – россиянин рассказал о допросе на границе ЕС

12.09.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С 10 сентября при пересечении границы Европейского союза у россиян начали изымать мобильные телефоны.

Одним из первых своего смартфона лишился 45-летний петербуржец Владимир, у которого финские пограничники отобрали смартфон и умные часы.

– Я часто езжу через границу, но в этот раз меня отвели в сторону и начали допрашивать в стиле 90-х – есть ли позвонить, а если найдём. Отобрали все гаджеты, прямо как какие-то гопники из Купчино, – поделился своим печальным опытом россиянин.

Глава пограничной охраны Финляндии Отто Хямяляйнен на вопрос журналистов о стиле общения его подчинённых заявил, что подобное обращение является литературным и сослался на русско-финский разговорник 2002 года издания.

– Когда поступило распоряжение изымать у россиян технику, мы размножили и раздали нашим служащим опросник на русском языке. Разумеется, никто не знал, что так с гражданами общались бандиты. Мы внесём правки, но это не точно, – сообщил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Скандалы: Измены и тайные дети

12.09 / Владимир Путин: глобальная экономика продолжает меняться

12.09 / “Парню лет 20” – в телефоне Киркорова нашли компромат с обнаженкой

12.09 / “Выхожу замуж во второй раз”: Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова

12.09 / Пикап Nissan Frontier получит спецверсию, выполненную в стиле ретро

12.09 / В РФ предлагают к покупке внедорожник Mitsubishi Montero Sport

12.09 / Мнение: Россияне стали жить лучше

12.09 / В ТГУ придумали наномагниевую батарею, которая в разы продлит работу гаджетов

12.09 / Илон Маск признался в наличии биполярного расстройства

12.09 / Еврокомиссия ревизирует: Европейская экономика остается на холоде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика