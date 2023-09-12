«Позвонить есть? А если найду?» – россиянин рассказал о допросе на границе ЕС

С 10 сентября при пересечении границы Европейского союза у россиян начали изымать мобильные телефоны.

Одним из первых своего смартфона лишился 45-летний петербуржец Владимир, у которого финские пограничники отобрали смартфон и умные часы.

– Я часто езжу через границу, но в этот раз меня отвели в сторону и начали допрашивать в стиле 90-х – есть ли позвонить, а если найдём. Отобрали все гаджеты, прямо как какие-то гопники из Купчино, – поделился своим печальным опытом россиянин.

Глава пограничной охраны Финляндии Отто Хямяляйнен на вопрос журналистов о стиле общения его подчинённых заявил, что подобное обращение является литературным и сослался на русско-финский разговорник 2002 года издания.

– Когда поступило распоряжение изымать у россиян технику, мы размножили и раздали нашим служащим опросник на русском языке. Разумеется, никто не знал, что так с гражданами общались бандиты. Мы внесём правки, но это не точно, – сообщил он.

—