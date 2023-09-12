Скандалы: Измены и тайные дети

Илон Маск попал в скандал

Из новой биографии миллиардера Илона Маска стало известно, что у него и певицы Граймс родился еще один ребенок. О нем почти ничего не известно, кроме имени, причем очень странного: его зовут Техно Механикус. Теперь у Маска десять детей от трех разных матерей, причем пятеро из них появились на свет за последние три года.

Маск и Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) познакомились в 2018 году на почве общего интереса к рационалистскому мему про Василиска Роко — это гипотетический искусственный интеллект, наказывающий людей, которые могли поспособствовать его появлению на свет и почему-то не стали этого делать. Спустя пару лет они завели первого общего ребенка — мальчика с фантастическим именем X Æ A-12 (читается Икс-Эш-Эй-Твелв, или Икс-Эш-Архангел).

В конце 2021 года у Маска и Граймс родилась дочь Экза Дарк Сайдириэль. Певица пользовалась услугами суррогатной матери, поэтому о беременности и родах почти никто не знал. Как и в случае с Техно Механикусом, первые месяцы миллиардеру удавалось скрывать существование дочери от публики. Секрет раскрылся лишь в марте следующего года: журналист Vanity Fair, которого Граймс пригласила домой, услышал детский плач. После этого ей пришлось во всем признаться.

К тому времени певица уже рассталась с Маском — и, вероятнее всего, из-за измены. Как выяснилось, пока она ждала рождения дочери, на свет появились близнецы Страйдер и Азур, которых миллиардер зачал с Шивон Зилис — директором по спецпроектам в его компании Neuralink, до того работавшей в Tesla и OpenAi. Зилис уверяла друзей и коллег, что у нее не было романтических отношений с миллиардером, что он лишь выступил донором спермы. При этом из судебных документов ясно следует, что в 2022 году Маск жил в ее доме в Техасе.

По-видимому, миллиардер пытался скрыть близнецов не только от публики, но и от Граймс. В конце концов это вылилось в публичную драму: певица написала ему в X (Twitter). В твите она пожаловалась, что Шивон Зилис ее заблокировала, и попросила, чтобы ей дали увидеться с сыном.

О каком именно сыне идет речь, из ее слов непонятно.

Скажи Шивон, чтобы она разблокировала меня, и скажи Илону, чтобы дал мне увидеться с сыном или ответил моему адвокату. Я до этого момента детей даже на фото не видела, а ситуация разрушает мою семью

Граймс, из удаленного твита

Твит почти сразу удалили, но он успел разлететься по новостным сайтам.

В итоге Граймс пришлось объясняться. Она заявила, что поговорила с Шивон Зилис и уладила конфликт. Теперь она не держит на нее зла и хочет «вместе растить детей».

Любовницами Маска были жены Деппа и основателя Google

Сын Граймс и Маска, появившийся на свет в 2020 году, — не первый ребенок миллиардера. Еще до знакомства с певицей у него было пятеро детей, которые родились, когда он был женат на писательнице Джастин Уилсон. В 2004 году у Маска и Уилсон родилась двойня, а в 2006 году — тройня. Все пятеро были зачаты путем экстракорпорального оплодотворения.

Брак с Уилсон продержался до 2008 года. Второй и, как это ни странно, третьей женой Маска стала британская актриса Талула Райли: они поженились в 2010 году, через два года развелись, затем снова поженились и в 2015 году снова развелись, на этот раз окончательно. Общих детей у них нет.

Следующим увлечением Маска была бывшая жена Джонни Деппа — актриса Эмбер Херд. Считается, что в 2017 году они несколько месяцев встречались, хотя Депп подозревает, что их роман продолжался куда дольше.

Во время судебного разбирательства Депп заявил, что Херд стала изменять ему с Маском всего через месяц после свадьбы — то есть еще в марте 2015 года

Другая интрижка Маска разрушила семью его старого друга — одного из основателей Google Сергея Брина. Как утверждает The Wall Street Journal, в 2021 году тот обнаружил, что его жена спит с Маском. По версии издания, именно поэтому они вскоре расстались и затем развелись. Если это действительно так, то в 2021 году у Маска, помимо Граймс и Зилис, была еще и любовница, причем все они не знали друг о друге.

Сейчас Маск, судя по сообщениям таблоидов, встречается с австралийской актрисой Наташей Бассет.

Что значат странные имена детей Маска

У имени первого сына Маска и Граймс, которого зовут X Æ A-12, есть подробная расшифровка. X — означает неизвестную переменную, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а A-12 — американский высотный самолет-разведчик.

Что касается их дочери Экзы Дарк Сайдириэль, то имя Экза намекает на единицу измерения экзафлопс — квинтиллион вычислений с плавающей точкой в секунду, Дарк — это в переводе с английского темнота, ассоциирующаяся с неизвестностью и темной материей, а Сайдириэль — эльфийское написание слова sidereal, связанного со звездным временем.

Почему третьего ребенка Маска и Граймс назвали Техно Механикусом, пока есть только догадки. Любители настольной игры Warhammer 40000 считают, что миллиардер вдохновлялся ее каноном. Там действительно есть существа, которые называются механикусы.

Когда-то механикусы были людьми, но потом посвятили себя служению культу, высшей ценностью которого является знание. Это было бы вполне в духе Маска

Имена близнецов, которых родила сотрудница Маска Шивон Зилис, стали известны лишь недавно — они упоминаются в биографической книге Уолтера Айзексона, которая выходит на этой неделе. Одного из них зовут Азур («лазурь» по-английски), а другого Страйдер — такое имя использовал Арагорн из толкиновского «Властелина колец» (в русских переводах — Колоброд или Бродяжник).

Илон Маск считает, что его плодовитость спасет мир

Пока что Маск — не самый многодетный миллиардер в США. Его обходят предприниматель Фрэнк Вандерслут, у которого 14 детей, и владелец крупной нефтяной фирмы Фэррис Уилкс, у которого 11 детей. Однако и тот, и другой отличаются религиозностью и ультраконсервативными взглядами. У Маска явно другой случай.

В этом смысле владелец SpaceX и Tesla больше напоминает американского комика, актера и телеведущего Ника Кэннона. У него тоже десять детей от шести женщин, причем пять из них появились на свет в 2022 году. Имена его отпрысков тоже впечатляют. В частности, у Кэннона есть сыновья Прекрасный Дирижабль, Золотой Сайгон, Восставший Мессия и Легендарная Любовь, а его дочерей зовут Могущественная Королева и Ониксовый Лед.

В интервью Уолтеру Айзексону Маск объяснял, что уровень человеческого интеллекта падает, поскольку у людей рождается слишком мало детей. Тем временем уровень искусственного интеллекта растет экспоненциально — это, по его словам, закон Мура на стероидах. Дело кончится тем, что машины превзойдут людей по интеллекту.

Маск считает, что этого нельзя допустить, нужно что-то делать. А именно — делать детей

В 2022 году, когда слухи о его очередном ребенке просочились в прессу, он заявил, что это его посильный вклад в борьбу с низкой рождаемостью. «Падающая рождаемость — это самая большая опасность, которая грозит цивилизации, — объяснил он. — Запомните мои слова, это, к сожалению, правда».

Олег Парамонов

Оригинал материала: “Лента.Ру”