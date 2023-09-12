 

Владимир Путин: глобальная экономика продолжает меняться

12.09.2023, 12:59, Разное
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что глобальная экономика продолжает меняться, и этот процесс исходит в первую очередь от западных стран, разрушающих собственную систему финансовых отношений. Он высказал это мнение в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин подчеркнул, что наблюдается эволюция глобальной экономики, приводящая к изменениям в финансовых, торговых и хозяйственных отношениях, которые западные страны сами создавали и строили. Он отметил, что в мире увеличивается пространство для настоящего делового сотрудничества государств, не подчиняющихся внешнему давлению и следующих своими национальными интересами.

Путин подчеркнул, что таких стран становится все больше, и они активно продвигают свои собственные проекты, которые приносят долгосрочную выгоду их народам. Он назвал это новой моделью взаимоотношений и интеграции, ориентированной не на западные стандарты и избранных, а на всё человечество и многополярный мир.

Путин также отметил, что эта модель придает Азиатско-Тихоокеанскому региону значительное конкурентное преимущество и способствует его лидерству в темпах экономического роста.

Ранее, в июне, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Владимир Путин выразил уверенность в прочности российской экономики и систем управления, а также подчеркнул успешность стратегии, выбранной государством и бизнесом. Он также подчеркнул, что уход транснациональных корпораций с российского рынка стал мощным стимулом для отечественного бизнеса.


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